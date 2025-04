Grison revela el final de 'La Revuelta': "Si votas al PP nos fulminas"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

El actor Ricardo Darín asistió ayer a 'La Revuelta' para mantener una conversación con David Broncano, en la que trataron distintos temas, entre ellos en qué consiste su nuevo proyecto profesional: 'El Eternauta'. Aparte, develó una curiosidad que está dando mucho de qué hablar en redes.

Durante un momento de la entrevista, el actor argentino reconoció que tiene la nacionalidad española. Al instante, el presentador jiennense se quedó alucinando y pidió que contase la historia a toda la audiencia del programa.

El intérprete desveló que consiguió el visado por distintos "méritos". Uno de ellos fue por interpretar tan bien su papel en 'El hijo de la novia'. Un hecho que no dejó indiferente a ninguno de los presentes en el Teatro Príncipe Gran Vía, pero tampoco a los telespectadores.

Después de varias bromas sobre si el actor tenía entradas ilimitadas al Santiago Bernabéu o un 'Meet and greet' con Rafa Nadal, el conductor de 'La Revuelta' le cuestionó la siguiente pregunta: "¿Pero, puedes votar en España?".

El actor no dudó en decir que sí, ya que aceptó la carta de ciudadanía porque si no quedaba mal. A continuación, aprovechó a mandar un mensaje a Grison y Castella: "Así que, ustedes dos, tengan cuidado, porque me han pedido que vote también para el programa".

Grison no se quedó callado y avisó: "Si votas al PP (Partido Popular) nos fulminas". Sin embargo, Castella expresó: "No sé sabe, no sé sabe...". Para zanjar el tema, el artista beatboxer reveló que tiene la solución: "Me pongo una pulserita de España y para adelante, echamos unas vaquillas".