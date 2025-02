Grison revela su último encuentro con la Guardia Civil en 'La Revuelta': "Muchísimas gracias por no mirar en..."

Ayer por la noche 'La Revuelta' empezaba la semana con la visita de Fernando Tejero, que durante la etapa del programa en Movistar+ había protagonizado una de las entrevistas más incómodas que se recuerdan de toda esa etapa. Esta vez, sin embargo, la cosa fluyó mucho más, tanto que incluso David Broncano y el invitado se permitieron un beso encima del escenario para terminar de limar asperezas, que llevaba un dardo a Pablo Motos de regalo.

Más allá de la entrevista y la buena sintonía con el actor en esta nueva etapa en RTVE, la noche estuvo marcada por una anécdota que explicaba Grison, el músico del programa, sobre algo que le sucedió con la Guardia Civil de por medio.

Un encuentro con 1.500 'pavitos' de multa

"¿Sabes lo que me ha pasado hoy a mí? Viniendo de Callosa (Alicante), que tocaba este fin de semana, me ha parado la Guardia Civil en Almansa", empezaba relatando el experto en 'beatbox', que también destacaba que los agentes habían tenido muy buen trato con él, algo que sorprendió al presentador jiennense, más acostumbrado a escuchar problemas con la policía que halagos, por parte de su compañero.

Sin embargo, pese a la amabilidad de la benemérita, Grison salió malparado de su encuentro con la autoridad: "Me paran y me dicen: ‘oye, mira, que nos ha saltado aquí... Estábamos comprobando tu matrícula y que no llevas el seguro desde diciembre’", comentaba.

Una vez informado, relata, los agentes le ofrecieron una posibilidad que realmente es imposible de llevar a cabo, pues le preguntaron si quería llamar a su madre: "Les he dicho que lleva muerta siete años, así que voy a pagar la multa", explicaba entre risas, algo que provocó las carcajadas también de parte del público, antes de revelar que les habían caído "1.500 pavitos".

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Grison quiso hacer un alegato, o "aligator", como él dijo: "A ti, cuando te echa el seguro de la compañía... A ver, es que me han echado sin darme cuenta", se quejaba el músico, que comparó la situación con lo que pasó con Pablo Casado en el PP, aunque a él "por lo menos Ayuso le llamó, le diría ‘oye, que estás fuera, chaval’. Pues a mí no me han llamado tío, no te llaman ni nada".

Sin embargo, cuando parecía que ahora sí que había terminado, Broncano insistía en el hecho de que no es normal que el seguro eche a la gente, algo a lo que el madrileño respondía que había "un par de siniestrillos" en su historial.

El tema terminaba con un "mensajillo" de Grison a los agentes de la Guardia Civil que le pararon: "Chavales de la Guardia Civil de Almansa, muchísimas gracias por no mirar en la guantera porque si no hubieran sido 1.500 pavos más", algo que provocó la risa generalizada entre todos los visitantes al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.