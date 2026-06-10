Grison frena en seco a Broncano en 'La Revuelta' y le lanza una advertencia: "Déjame en paz"

La segunda temporada de 'La Revuelta' está siendo bastante decepcionante, especialmente a nivel de audiencia, donde 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos, ya se ha vuelto a asentar siendo el programa de televisión con más 'share' en el prime time. A pesar de ello, Televisión Española sigue apostando fuertemente por David Broncano y anunció que el formato seguirá formando parte de la programación hasta junio de 2028.

Uno de los colaboradores más populares de 'La Revuelta' es Grison, quien ayer acudió al programa en un estado bastante crítico, pues horas antes de la grabación había acudido al dentista para extraerse una muela, algo que le provocó un fuerte malestar. Además, el músico no podía permitirse el lujo de reírse, debido a que el dolor era bastante grande.

La situación fue comentada en 'La Revuelta' y Broncano no perdió la oportunidad de sacar el tema para picar a su compañero de equipo, justo en el instante en el que Sergio Bezos señaló que Grison estaba bastante "jodido".

El conductor jiennense le cuestionó: "¿Por qué no has hecho el 'beatbox' del principio?". Una pregunta que no le hizo nada de gracia, pues ya sabía la respuesta: "Ya lo sabes... estoy fastidiado de una muela". Al instante, Broncano siguió erre que erre: "¿Qué te notas?".

En tono irónico, el músico no dudó en reconocer: "Como si Almeida me hubiera dado un pelotazo en toda la cara". No obstante, el jiennense le pidió que realizara algún tipo de sonido con la boca, pero Grison contestó diciéndole: "Que no puedo hacer nada, la anestesia se me está quitando ya".

Después de la insistencia del presentador de 'La Revuelta', Ricardo Castella decidió entrar a escena para ayudar a Grison: "Si te está diciendo que le duele... Es como si le dices a alguien con hemorroides que se tire una pedorreta".

En ese instante, el músico, ya harto de que se estuviese hablando de su dolor de muela, sentenció el debate: "Me duele la cara entera. Me duele todo. Hasta por detrás del ojo. Déjame en paz".

Noticias relacionadas

La reacción de Broncano fue todo un poema, pero aceptó la petición de Grison y le llegó a decir que si podía continuar realizando el programa. El músico dijo que sí, aunque matizó: "Tengo un hormigueo desagradable".