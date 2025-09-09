Grison frena en seco a Broncano tras mentir a la audiencia de 'La Revuelta': "¿Qué dices? Te estas flipando"

'La Revuelta' inició su segunda temporada en Televisión Española manteniéndose fiel a sus principios. David Broncano decidió invitar a unas de las personas más importantes de España en el último mes de agosto: la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Laza, en Galicia.

No obstante, no fueron los únicos invitados en el primer programa, ya que también se sumaron los actores Álvaro Morte y Kiti Mánver para presentar su nueva serie de la mano de Netflix, 'Dos tumbas'. El espacio de TVE cosechó un total de 1.884.000 espectadores de media y un 16,4% de cuota.

Con la intención de mejorar las cifras de audiencia, 'La Revuelta' ha empezado la emisión del segundo programa por todo lo alto. El presentador jiennense ha querido tener unas palabras de agradecimiento por el apoyo recibidido en el día de ayer: "Gracias a todos los invitados y al público, ya que fuimos el programa más visto del día".

No obstante, el presentador jiennense ha intentado engañar a la audiencia de 'La Revuelta', debido a que 'El Hormiguero' cosechó mejores datos de audiencia, concretamente con 1.938.000 espectadores de media y el 16.9% de cuota.

Al instante, Grison ha frenado en seco a Broncano: "¿Qué dices? Te estas flipando. Lo he visto esta mañana y no lo fuimos". Después de que el colaborador revisase los datos en su telefóno, Broncano ha sentenciado: "Bueno a ver, nos sacaron 50.000 o 60.000 espectadores".

Grison no ha dudado en decir: "Moralmente, ganamos nosotros". En ese momento, el presentador de 'La Revuelta' ha confesado que "ya lo sabía desde el principio, pero era a ver si colaba", debido a que pensaba que nadie iba a saber el dato exacto.

A pesar de todo, Broncano ha cuestionado: "¿Quién es nadie para decirme a mi nada?". Aparte, ha declarado que "hay que celebrarlo", pues "no sé si volveremos a estar tan cerca durante toda la temporada (de 'El Hormiguero')".

Para zanjar la polémica, el presentador jiennense ha querido volver a dejar claro que "fuimos el programa más visto".