Grison, desesperado con 'El Hormiguero': "Pablo Motos nos está ganando siempre"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

Grison, colaborador de 'La Revuelta', estuvo en el podcast 'Tómatelo con vino' para hablar sobre algunos temas, entre ellos la competencia que tienen de lunes a jueves con 'El Hormiguero', formato presentado por Pablo Motos.

En la entrevista con María Fernández-Rubíes y Rocío Irisarri, el colaborador de Televisión Española habló sobre la audiencia de 'La Revuelta': "A nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias. Estamos dando visibilidad a colectivos más desfavorecidos. Gente que no se visualiza tanto en la tele". Por este motivo, revela que el programa "mola mogollón".

El de Soto del Real confesó que la relación que tiene con el programa de Antena 3 es "nula". Además, los evitan en todo momento: "No nos mencionan", a lo que "nos parece muy gracioso".

A pesar de no tener relación con ellos, el colaborador señaló que él ve muchas veces el programa, debido a que "está guapo". "Yo he colaborado allí. Soy colega de Juan y Damián. Yo empecé con ellos un poco", destapó en 'Tómatelo con vino'.

Lo que no tiene dudas es que la competencia entre ambos programas ha sido positiva, ya que más personas están conectadas a la televisión para ver los programas.

Asimismo, reconoció que 'El Hormiguero' sigue siendo el programa líder de las noches: "Pablo Motos nos está ganando siempre. Está haciendo una audiencia que hace años que no hacía. Haber llegado nosotros y que haya habido esa polémica.

Grison confirmó que habría dos personas que nunca irían a 'La Revuelta': "Creo que Abascal no va a venir en la puta vida, ni Vito Quiles". No obstante, dejó claro que él no tiene ninguna toma de decisión sobre los invitados.