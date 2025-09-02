Griezmann estrena nuevo 'look': Peinado 'a lo Fernando Torres' para recuperarse de un inicio de liga en falso del Atlético de Madrid

Antoine Griezmann es una institución en el Atlético de Madrid, aunque antes de verano muchos lo colocaban en los Estados Unidos y daban por cerrada la etapa del francés en el club colchonero. Finalmente, para alegría de unos y pena de otros, el delantero decidía firmar un nuevo contrato que le une al club hasta 2027.

Además de su faceta deportiva, el 'Principito' es uno de los futbolistas que marca tendencia con sus cambios de apariencia y su estilo fuera del césped. Junto con su excompañero Rodrigo De Paul, fácilmente es el jugador de la liga que más peinados prueba, a la vez que opta por jugar con camisetas de manga larga que estilizan más al futbolista.

Pelo corto, largo, desteñido, de color turquesa, rosa, trenzas... Griezmann es uno de los jugadores que más destacaba el estilista de los famosos, Alberto Cerdán, en la entrevista que ofreció a SPORT este verano.

Alberto Cerdán, estilista de 'celebrities' y deportistas: "El rubio pollo de Lamine Yamal fue una equivocación"

En el regreso del Atleti a los entrenos durante el parón por selecciones el francés ha querido tener un guiño con otro de los tótems de la historia reciente de los rojiblancos, el 'Niño' Torres. Así lo ha anunciado el mismo club con una comparativa entre sus dos leyendas en sus redes sociales

"Voy a cambiar (de estilo de pelo), pero no sé si hacerme un 'mullet', a lo Fernando Torres", apuntaba el futbolista al inicio de la temporada, durante el mes de agosto.

Dicho y hecho. Aprovechando que pasa por una etapa de melena larga, apariencia a la que ha regresado tras cortarse el pelo al volver de su periplo en el FC Barcelona, el atacante ha decidido darle un giro a su imagen en lo que muchos interpretan como un cambio en su estado de ánimo, pues el francés suele hacer este tipo de 'transformaciones' cuando siente que cambia su mentalidad.

Después de una temporada de coleta, ahora apuesta por el icónico peinado 'mullet' que popularizó un jovencísimo Fernando Torres durante la Eurocopa de 2004, antesala de la edad dorada del fútbol español: parte superior corta y lados rapados en degradado, dejando la parte trasera más larga para generar contraste.

Si bien es cierto que es parecido, Griezmann no se ha atrevido a lucir la cresta con la que el 'Niño' Torres remataba su peinado, un elemento muy característico de principios de los 2000 en toda España, ni con las mechas rubias, aunque por supuesto que da el pego.

Los colchoneros no han tardado ni un segundo en reaccionar al cambio y muchos no están contentos de que el club de visibilidad a este tipo de banalidades cuando el conjunto de Simeone no ha conseguido todavía ganar en las tres primeras jornadas de liga.

"20 partidos sin marcar el coleguita", indica uno de los indignados, mientras que otro añade que "cualquier comparación Griezmann-Torres me parece un insulto para el 'Niño' y para el Atleti". La mayoría de opiniones siguen la misma línea: "Niñatos acomodados con fichas de club grande en un Atleti sin exigencias. Así también hago yo gilipolleces, qué más da si pierdes… que pena y el club dándole juego al tema. ¡Así estamos!", asegura un tercero.