Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Gregorio Estévez, agente inmobiliario, sobre cómo heredar una vivienda: "No pagas ni un solo euro de impuestos"

El impuesto de sucesiones sigue generando un intenso debate por las diferencias entre comunidades autónomas

Herencia

Herencia

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En España, el Impuesto de Sucesiones sigue generando debate por las diferencias de este tributo entre comunidades autónomas. En este caso, la residencia del ciudadano puede tener un enorme impacto en la economía familiar.

Este tipo impositivo grava la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de una persona. En herencias de patrimonio, la carga fiscal puede convertirse en un problema para algunas personas, puesto que no ofrece una liquidez inmediata.

Por este motivo, algunos expertos en economía reclaman una revisión del sistema. En este contexto, el agente inmobiliario Gregorio Estévez ha compartido un vídeo divulgativo sobre esta normativa que afecta a la herencia.

Según Estévez, hay una fórmula que "Hacienda no quiere que sepas". No obstante, el experto inmobiliario señala que aunque se trata de un camino "oculto", se encuentra dentro del marco normativo y la legislación vigente.

"Si han fallecido tus padres y te dejan un piso de herencia está al camino que más le gusta a Hacienda, en el que le pagas 30.000 euros de impuestos de sucesiones, y el que Hacienda no quiere que sepas", señala el agente inmobiliario.

"Tus padres van a hacer un fondo, se ponen como usufructuarios vitalicios, te hacen a ti único beneficiario y no pagas ni un solo euro de impuestos", destaca Estévez. De esta forma, el experto señala que ya no se consideraría una herencia y, por tanto, la vivienda estaría excluida del impuesto de sucesiones.

Ahora bien, habría otros gastos en materia de mantenimiento o ITP si la Agencia Tributaria la considera como una transmisión. De cualquier manera, este importe sería menor, aunque todo depende de la situación económica y del contexto de la herencia.

Noticias relacionadas y más

En algunas comunidades autónomas la bonificación es escasa, generando una situación muy diferente entre ciudadanos según el lugar de residencia. Con este escenario, el impuesto de sucesiones sigue generando un intenso debate entre la población.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
  2. Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
  3. Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
  4. Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: 'Nos ganan por...
  5. La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: 'No tengo miedo
  6. Una soltera de Barcelona se marcha de 'First dates' y deja al 'pesado' de su cita en la mesa: 'Cuando se ha ido, he empezado a disfrutar
  7. Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
  8. En China todos apoyan a Carlos Alcaraz por una surrealista similitud con este Pokémon: 'Dicen que se parece

Gregorio Estévez, agente inmobiliario, sobre cómo heredar una vivienda: "No pagas ni un solo euro de impuestos"

Gregorio Estévez, agente inmobiliario, sobre cómo heredar una vivienda: "No pagas ni un solo euro de impuestos"

Los consejos del pediatra Daniel Fernández a los padres para la vuelta al cole: "La ansiedad se contagia"

Los consejos del pediatra Daniel Fernández a los padres para la vuelta al cole: "La ansiedad se contagia"

Directo | Feijóo asegura que la "corrupción" no se acabará hasta que Sánchez deje la Moncloa: "A usted solo le mueve el miedo"

Directo | Feijóo asegura que la "corrupción" no se acabará hasta que Sánchez deje la Moncloa: "A usted solo le mueve el miedo"

Polonia derriba varios drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Polonia derriba varios drones rusos que violaron su espacio aéreo en un ataque a Ucrania

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia

Directo | Von der Leyen: "Europa debe luchar por su lugar en el mundo"

Directo | Von der Leyen: "Europa debe luchar por su lugar en el mundo"

La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

La Flotilla que lleva ayuda a Gaza denuncia un nuevo "ataque con dron" en Túnez

Nuevo ataque con drones a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza

Nuevo ataque con drones a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza