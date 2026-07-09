Grégoire, experto en radares: "Cataluña, con 936 radares, es la comunidad autónoma en la que hay instalados más dispositivos de este estilo"

España ha acelerado mucho la implementación de radares en las carreteras españolas. Tanto es así que en este punto ya se superan los 3.600 radares activos. Y de eso mismo ha querido hablar el experto del Observatorio de Radares de Coyote, Grégoire Destré.

Así ha cambiado el mapa de radares y dispositivos de control en España

Tal y como explica el experto, el incremento del número de radares en España ha sido masivo en los últimos 5 años: en 2021 se registraban 'solo' 2.640 unidades, lo que quiere decir que desde entonces el crecimiento ha sido de un 37%.

El tipo de radar cuya presencia más ha aumentado en carretera es el de tramo: ahora hay hasta 295 unidades disponibles por las 159 de hace unos años. Eso quiere decir que las administraciones no quieren controlar solo la velocidad en puntos específicos, sino que considera igual de importante realizar un seguimiento durante varios kilómetros.

En total, la situación de los radares en España se divide de la siguiente manera a día de hoy:

2.472 radares fijos.

600 cámaras de semáforo.

295 radares de tramo.

254 dispositivos encargados de controlar el uso de cinturón y también el móvil.

Estos son los 15 nuevos radares de la DGT con los que es casi imposible que no te pillen / sport

Además, Grégoire expone que la gran mayoría de radares se encuentran ubicados en ciudades: hasta el 44% de los dispositivos se encuentra en zonas urbanas, seguido por el 32% en carreteras secundarias y el 24% restante en autopistas y autovías.

Si el análisis se hace por comunidades autónomas, ahí Catalunya se erige como clara líder: 936 radares en total por los 462 de Andalucía que siguen en la segunda plaza. El pódium lo cierra Castilla y León, con 376 radares, y entre las tres comunidades aúnan casi el 50% de todos los radares del país.

Es decir, el mensaje que manda Grégoire es claro: la DGT está aumentando exponencialmente la vigilancia en carreteras, y además ya no lo hace solo con los tradicionales radares de punto concreto, sino que tiene muchas otras variantes.

La duda es si esta expansión ha llegado ya a su techo o si sólo estamos viendo el principio de una red de vigilancia mucho más amplia. Lo que sí parece evidente es que conducir en España ya no consiste únicamente en estar pendiente del radar fijo de toda la vida: ahora el control está más repartido, es más urbano y cada vez vigila más cosas además de la velocidad.