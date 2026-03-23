Grave accidente de avión en Estados Unidos: al menos dos muertos y decenas de heridos

Grave accidente en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York. El avión de Air Canada Express, procedente de Montreal, chocó contra un camión de bomberos, según informaron autoridades locales y federales. En ese instante, la Federal Aviation Administration paró todos los vuelos, mientras los equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a la AFP que un avión "colisionó con un vehículo de la Autoridad Portuaria". El accidente ocurrió en la pista 4 cuando el avión se dirigía de inmediato a una puerta de embarque debido a una fuerte tormenta.

Se produjo a las 23:38 horas, según un portavoz del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, quien informó que los bomberos respondieron a los reportes.

El 'New York Post' indicó que el accidente entre el avión y el vehículo de la Autoridad Portuaria de Nueva York habría provocado al menos dos muertes, y podría haber decenas de heridos. En total, el avión transportaba 76 pasajeros y cuatro tripulantes.

La NBC amplió la información y confirmó que el piloto y el copiloto del avión fueron las víctimas fatales tras el choque con el camión. Por otro lado, un sargento y un agente de bombero están en el hospital tras sufrir varias fracturas, pero se encuentran estables.

Se desconoce cuál podría ser la causa del accidente, ya que ni las autoridades de la ciudad ni los servicios de emergencias han hecho declaraciones al respecto.

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Por ahora, las autoridades han cerrado el aeropuerto hasta dentro de varias horas, lo que está produciendo cancelaciones y muchos vuelos están siendo desviados.