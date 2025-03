Uno de los grandes protagonistas del momento será el nuevo invitado de '¡De Viernes!'

El pasado viernes se pasó por el plató de '¡De Viernes!' Ivonne Reyes, que fue a hablar sobre sus graves problemas económicos, los cuales le han llevado a perder más de 10 millones de euros en total.

La entrevista acabó siendo de lo más tensa para la televisiva, y no precisamente por las preguntas sobre sus problemas económicos. Todo comenzó a torcerse cuando el equipo de '¡De Viernes!' realizó alguna que otra pregunta que, al parecer, habían acordado no hacer con la propia Ivonne Reyes.

Como ya os imaginaréis, esas preguntas polémicas eran sobre la conflictiva relación que mantiene Reyes con Pepe Navarro. A pesar de los esfuerzos de Ivonne por intentar eludir las cuestiones que le lanzaban desde el programa de Telecinco, finalmente no pudo ocultar su descontento e incomodidad.

Tanto es así que, Ivonne Reyes llegó al punto de levantarse y amenazar con marcharse del plató. "Esto no fue lo que se habló. Si hay una pregunta más, me voy. Si no me quieren pagar, gracias. Si quieren, aplauden. No voy a hablar de eso. Si van a seguir por aquí, no voy a seguir. El dinero se lo reparten entre ustedes", declaró tajantemente la presentadora.

La modelo y presentadora dejó claro de nuevo que lo que había acordado con la producción de '¡De Viernes!' era ir a hablar de sus dificultades económicas y no para tratar otros asuntos personales, como todo lo relacionado con Pepe Navarro.

Pues bien, el propio presentador no se ha mantenido al margen de esta polémica y también ha querido hablar del tema. De hecho, y como han compartido desde 'Informalia', Navarro acudirá esta misma semana al citado programa de Mediaset.

Será este próximo viernes cuando Pepe Navarro acuda al plató de '¡De Viernes!', después de lo que parecen haber sido unas duras negociaciones para conseguir cerrar dicha entrevista.

Así que, no habrá que esperar demasiado para escuchar la réplica, por así decirlo, de Pepe Navarro a Ivonne Reyes en '¡De Viernes!'. Tras esto, lo normal será ver cómo se sigue alimentando la polémica entre ambas celebridades.