Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: "Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso"

España es un país donde hasta lo más inverosímil puede hacerse realidad. Así lo demuestra un bar ubicado en el distrito de Usera de Madrid conocido como 'Una, Grande, Libre', uno de los lemas del franquismo, que además está regentado por una persona de origen asiático a quien llaman el 'chino facha'.

Aunque parezca surrealista, es una realidad. Nadie se imagina que alguien pueda abrir un restaurante en Alemania con proclamas nazis, ni alabando la figura de Adolf Hitler, ni con ninguna simbología que recuerde a esa oscura etapa. Sin embargo, en España hay más libertad para aquellos que intentaron (y consiguieron) reprimirla durante el siglo XX.

Su propietario es Chen Xiangwei y sabe lo que hace, pues en la entrada hay un cartel donde desvincula cualquier elemento decorativo del local de la exaltación a ningún símbolo ni ideología de las que representa. Sin embargo, en su interior lucen el yugo y las flechas, águilas franquistas, imágenes del dictador y banderas de España por doquier.

Se trata de uno de los bares más peculiares de la capital española. Por este motivo, el programa 'Equipo de investigación' elaboró un reportaje hace un tiempo donde repasa la historia y funcionamiento del bar, originalmente conocido como 'Bar Oliva': "Un amigo abogado me avisó que para tener algo de defensa tenía que poner el cartel", comentaba.

La tarea del hombre que regenta el bar ha dio reconocida por los sectores más extremistas de la sociedad. La Fundación Nacional Francisco Franco le otorgó el mérito de 'caballero de honor' en 2016 e incluso le puso de nombre Franco a su hijo porque "es el único que tuvo huevos", comentaba en 2016.

Más recientemente, Chen participaba en las manifestaciones delante de la sede central del PSOE en la calle Ferraz, algo que demuestra que mantiene su ideología intacta pese al paso de los años. Sin embargo, el auge de la ultraderecha le hizo plantearse a quién debía votar en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid: "Yo por corazón votaría a Vox. Les tenemos más cariño a ellos, pero para gobernar quiero a Ayuso", apuntaba a 'La voz de Galicia'.

Además, apuntaba que su sentimiento franquista brota como respuesta a los problemas sin solucionar que considera que tiene España: "España tiene muchos problemas. Yo quiero que un partido luche por este país, para que sea unido, grande y libre. Que todos vivan con seguridad. Es el único país donde a uno le miran mal por llevar su bandera", indicaba.

Imágenes de Franco y símbolos franquistas en el interior del bar 'Una, Grande, Libre'. / Canarias Semanal

En 2022 tuvo que cambiar de local debido a que la propiedad del lugar en el que tenía el bar no quería renovar el contrato a una persona que promociona el franquismo. No obstante, se desplazó tan solo a unos metros de su primer bar, en el mismo distrito madrileño: "Me han dicho dos veces que no me renuevan el contrato porque no quieren fachas en su edificio. El propietario es un argentino que no quiere hablar conmigo al teléfono. Me han dicho que si quiero quedarme tengo que pagar 5.000 euros más IVA cada mes. Ahora pago 1.700 euros", aseguraba a 'Público'.

Finalmente, algunos usuarios de las redes han denunciado que algunos de los clientes habituales del local son policías y guardias civiles que paran a tomar algo en los descansos cuando están de servicio.