'El Grand Prix' regresa recordando la última polémica de su nueva copresentadora

El regreso a La 1 de TVE de 'El Grand Prix' lo ha hecho con nueva copresentadora, Lalachus, que acompañará a Ramón García durante este verano en el programa. Lo curioso es que en el programa se ha recordado la polémica que protagonizó en las Campanadas.

¿Qué ocurrió en las Campanadas con Lalachus? Durante la retransmisión, mostró una estampita religiosa del Sagrado Corazón de Jesús... pero con la cabeza sustituida por la de la vaquilla mítica de 'El Grand Prix', lo que generó muchas críticas.

En su debut en 'El Grand Prix', Lalachus realizó una coreografía acompañada de pingüinos y se mostró muy entusiasmada, afirmando que, para ela, se trata del programa más importante de la televisión.

Ramón García no tardó en recordar la polémica de las Campanadas, expresando que sintió alivio al comprobar que Lalachus, esta vez, no traía ninguna estampita. Pero, eso sí, la nueva copresentadora no vino con las manos vacías.

La estampita se cambió por "la vaquita dorada"

Lalachus no trajo ninguna estampita polémica, pero sí trajo una tarjeta especial llamada "la vaquita dorada", que incorpora una nueva mecánica a 'El Grand Prix' que puede marcar la diferencia entre los concursantes del programa.

Esta "vaquita dorada" permite que cada equipo que compite en 'El Grand Prix' cada programa pueda duplicar los puntos obtenidos en una prueba, salvo en la prueba final. Es decir, que una vez por programa, pueden canjear esta nueva tarjeta por el doble de puntos en una prueba concreta.

Es la principal novedad de 'El Grand Prix' en esta nueva temporada en TVE junto a la presencia de la propia Lalachus como nueva copresentadora. Esta vez se recordó su polémica pero, para alivio de Ramón García, lo hizo sin traer otra bajo el brazo.

Desde su estreno original en 1995, esta es la decimoséptima edición de 'El Grand Prix', aunque se trata de la tercera temporada consecutiva desde el regreso del formato a TVE, que se produjo en 2023.