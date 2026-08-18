Granada vuelve a temblar: Un nuevo terremoto de 4,6 zarandea la tierra otra vez

La tierra ha vuelto a temblar en Granada este martes 18 de agosto por la mañana con un terremoto de magnitud 4,6 al sur del núcleo urbano.

El fenómeno que ha ocurrido a las 10:37 horas ha registrado su epicentro a cinco kilómetros de profundidad en Alhendín, zona cero del sismo que inició este episodio de temblores que se repite con menor o mayor intensidad desde el de magnitud cinco del sábado 15.

La mayor réplica hasta el momento se había quedado en una magnitud de 3,3, aunque el Instituto Geográfico Nacional asegura que ya llevamos un centenar desde que ocurriera la primera.

Además, tras lo ocurrido hoy se ha repetido el patrón y el suelo ha vuelto a moverse a las 10:53 con otro temblor de magnitud cuatro y otro de magnitud 4,2 en la propia localidad de Alhendín.

Además, se han registrado otras réplicas de menor intensidad, aunque destaca una de magnitud cuatro en Armilla.

Como ya ocurrió hace unos días, este terremoto se ha sentido en gran parte de las provincias cercanas a la granadina, como Málaga, Córdoba o Almería.

Las autoridades han tomado cartas en el asunto y han desalojado espacios concurridos como los Palacios Nazaríes de La Alhambra, aunque se ha mantenido la actividad en otros monumentos de la zona.

Por otro lado, la Junta de Andalucía continúa manteniendo activo el Plan ante el Riesgo Sísmico en fase de preemergencia ante posibles nuevos episodios que puedan llegar en las próximas horas o días.