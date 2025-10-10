El Granada, señalado por "hacer negocio" en la campaña de la lucha contra el cáncer: "Las están vendiendo a 85 euros y solo donan 2 euros"

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha dedicada a visibilizar una de las enfermedades más complejas y desafiantes que afectan a millones de personas en todo el mundo. Este día tiene como objetivo principal concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado para todos los pacientes, sin importar su edad, origen o situación socioeconómica. Además, busca brindar apoyo emocional y social a quienes padecen la enfermedad y a sus familias, quienes atraviesan momentos especialmente difíciles durante el proceso de tratamiento.

Diversos organismos, asociaciones y entidades públicas realizan campañas de sensibilización y actividades solidarias para fomentar la colaboración de la sociedad en la lucha contra el cáncer, como también lo hacen algunos clubes de fútbol.

El Granada, ¿implicado al 100% con la causa?

El Granada Club de Fútbol, siguiendo esta línea de concienciación, decidió sumarse a la causa solidaria con una iniciativa propia. El club anunció que, por cada camiseta vendida, donaría 2 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), destinándolos específicamente a proyectos de investigación contra el cáncer infantil. Esta acción buscaba vincular la pasión de los aficionados por el fútbol con la solidaridad hacia una causa de gran relevancia social, intentando generar un impacto positivo más allá de lo deportivo.

Sin embargo, la campaña generó polémica entre la afición. El precio de cada camiseta es de 85 euros, lo que significa que, por cada venta, el club se quedaría con 83 euros mientras que solo 2 euros se destinarían a la asociación. Esta proporción generó cuestionamientos sobre la efectividad y ética de la campaña, ya que muchos aficionados consideran que una acción solidaria debería destinar un porcentaje más significativo de los ingresos a la causa que se pretende apoyar.

El descontento de los seguidores del club nazarí se han expresado principalmente a través de redes sociales y medios de comunicación, donde han señalado que la iniciativa parece más un acto publicitario que un verdadero compromiso solidario. Muchos opinan que campañas de este tipo deben priorizar la causa sobre los beneficios económicos, y que la comunicación debería ser más clara respecto a cómo se distribuyen los fondos recaudados.