Granada no duerme por un terremoto de magnitud 5 y convierte la madrugada en una película de terror

Los granadinos han pasado una noche turbulenta por culpa del terremoto de magnitud cinco que ha dejado daños materiales por la provincia provocados por la sacudida principal y las más de 40 réplicas que se han ido sucediendo.

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que el temblor ha ocurrido sobre la 1 de la madrugada con el epicentro a dos kilómetros de profundidad en Alhendín, a 12 kilómetros de la ciudad de Granada, y con una réplica a 10 kilómetros. El suceso ha pillado del todo desprevenidos a los ciudadanos, que han avasallado el teléfono de emergencias con más de 200 llamadas.

El terremoto ha provocado desperfectos en edificios, desprendimientos y demás daños materiales en toda la zona metropolitana granadina, que además se ha despertado con un día festivo pasado por agua, con tormentas importantes.

Sin embargo, no se han reportado ni heridos, ni víctimas mortales, aunque las autoridades todavía inspeccionan la zona, donde las imágenes de los derrumbes provocados inundan las redes desde la noche.

Desde la Junta de Andalucía se ha activado la fase de emergencia en fase 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico y han recomendado a la ciudadanía que no salga de casa y que tome distancia con los elementos potencialmente peligrosos en el exterior, como fachadas o cornisas: "Pedimos que respeten las señalizaciones y no se acerquen en ningún caso a las zonas afectadas", señalaba Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Las réplicas del seísmo se han ido sucediendo a lo largo de las horas y se han podido sentir por toda Andalucía, con una de magnitud 2,6 como la más importante. Sin embargo, la tierra ya daba señales antes del terremoto en Granada, con un primer temblor de 3,7 en La Zubia, localidad situada a 11 kilómetros al norte de la capital.

Este terremoto llega cinco años después del último suceso, aunque en aquella ocasión se registraron 1.000 réplicas en tan solo una semana. Cabe destacar que la zona de Granada es una de las más activas sísmicamente de toda la Península Ibérica y que en el siglo pasado ya se vivieron varios episodios parecidos, como en 1984.

Nos encontramos en un momento de especial sensibilidad con este tipo de fenómenos naturales después de los desastres vividos primero en Venezuela y después en Colombia, con un gran número de víctimas mortales en cada caso.