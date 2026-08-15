El Granada CF se vuelca con los afectados por el terremoto de la pasada madrugada: "Que todo quede en un susto"

La noche granadina ha estado lejos de ser una madrugada tranquila típica de verano por culpa del terremoto de magnitud cinco que ha hecho temblar las calles de la provincia y que se ha dejado sentir en la mayor parte de Andalucía.

Aunque no se han registrado heridos, sí que ha dejado algunos daños materiales en mobiliario urbano y en los edificios, además de obligar a los ciudadanos a vivir las horas de nocturnidad con el corazón en un puño ya que se han ido sucediendo las réplicas a lo largo de las horas.

Las imágenes que circulan por las redes sociales, de hecho, permiten ver cómo ha dejado las calles de la ciudad y cómo se ha vivido el momento del seísmo, pues ocurrió sobre la 1 de la madrugada. Además, algunos creadores de contenido todavía estaban emitiendo en directo por las plataformas de streaming, y han permitido ver lo que sintieron en Granada cuando tembló el suelo, dejando una escena insólita.

Tras el paso de unas horas y con las autoridades desplegadas por la zona, ahora es el club de fútbol del lugar, el Granada CF, el que ha publicado un mensaje para toda la población.

El capitán del conjunto nazarí, Manu Lama, hijo del periodista Manolo Lama, ha mandado ánimos desde las redes del club: "En nombre de la plantilla del Granada queremos enviar un fuerte abrazo a todas las personas que han sufrido el terremoto esta noche", señala. "No estamos ajenos y esperamos que todo haya quedado en un susto", sentencia el futbolista.

El equipo rojiblanco se prepara para arrancar la liga de Segunda División este mismo sábado en el campo del Real Oviedo, un recién descendido desde Primera, a partir de las 19 horas. Sin embargo, seguro que todos los futbolistas tendrán un ojo puesto en casa para conocer más sobre un terremoto cuya magnitud no se veía desde hacía cinco años.