Esta es la gran suma de dinero que les han estafado a Los Morancos

Los Morancos cuentan con una trayectoria impecable dentro del mundo de la televisión y la comedia gracias a una carrera que los ha situado como dos referentes en España. Sin embargo, hace unos meses sufrieron un fuerte varapalo.

César y Jorge Cadaval, el dúo cómico detrás de Los Morancos, compartieron públicamente su experiencia en 'TardeAR' como víctimas de una estafa que asciende a 9.000 euros. Los hechos se remontan a junio de 2018, cuando los hermanos Cadaval celebraron un concierto en Telde (Gran Canaria).

El acusado falsificó, como bien señalaron, el sello de la compañía de la que están al frente, además de la firma de su representante. Tras esto, el promotor utilizó el sello y la firma para conseguir un acuerdo con una agencia y concertó viajes por un importe de casi 9.000 euros que pagó a la cuenta de Los Morancos.

Ya hay sentencia firme para este caso y el culpable, Daniel Alejandro Cabrera, fue condenado a 18 meses de cárcel, pero los humoristas estaban disgustados porque no aparecía. "Este señor creo que es insolvente, entonces... él está en busca y captura. Está por ahí, no sé dónde... pero no hemos sido solo nosotros. Ha habido muchísima más gente estafada por él, como Antonia San Juan", apuntaba César.

Desde 'ABC' señalaron además que el estafador aprovechó un contrato para modificar datos y con esto consiguió que Los Morancos no tuvieran constancia de lo que estaba ocurriendo en realidad: "El acusado aparece como único autorizado para solicitar los servicios, y de su ilícito plan, concertó una serie de servicios con Globalia Corporate Travel consistentes en viajes a realizar en diciembre de 2018 por importe de 8.918,48 euros, que no abonó", dicen en el citado medio.