Gran Recapte 2025: la fecha solidaria del Banco de Alimentos estrena supermercado virtual

Esta semana, se ha presentado en el mercado del Ninot la decimoséptima edición del Gran Recapte. Durante este fin de semana, se celebrará la campaña solidaria organizada por los Bancos de Alimentos de Cataluña.

En la edición de 2025, la organización espera la movilización de 10.000 voluntarios y 2.000 puntos de recogida. Además, este año se mantendrá el formato mixto, combinando las donaciones económicas con la recogida física de productos.

Durante la presentación, Nadia Quevedo, comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración, ha subrayado los valores del evento y "la responsabilidad y solidaridad de todas las personas que participan, con un especial agradecimiento a los comerciantes y a los mercados municipales de la ciudad".

En esta ocasión, el mercado del Ninot, los mercados de Santa Caterina y Sants participarán como puntos de recogida, tanto de alimentos como donaciones. Además, también formarán parte de la campaña los supermercados ubicados en los mercados municipales de: Sagrada Familia, Canyelles, Barceloneta, Les Corts, Sarrià, Lesseps, Les Corts y El Clot, además de los mencionados.

Como novedad, este 2025 se estrena el supermercado virtual para aquellos que no puedan acudir presencialmente a los establecimientos. A través de la página web del Gran Recapte, los usuarios podrán comprar los productos que quieran donar.

Por otra parte, las aportaciones económicas a través de transferencia bancaria y Bizum estarán disponibles hasta el 23 de noviembre. Según las estimaciones, se espera la participación de unas 300.000 personas entre voluntarios, empresas, donantes y otros usuarios.

En la edición de 2024, el Gran Recapte consiguió recoger más de 6 millones de euros en alimentos. El evento tuvo una movilización de 12.000 personas voluntarias, aproximadamente.

Este lunes comenzarán las tares de clasificación de los alimentos. La organización prevé superar el millón de kilos de alimentos recogidos por todo el territorio catalán, entre viernes y sábado, a espera de las donaciones en línea que continuarán hasta el 23 de noviembre.