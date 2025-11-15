SUPERMERCADOS
Gran Recapte 2025: la fecha solidaria del Banco de Alimentos estrena supermercado virtual
Esta edición mantendrá el formato mixto, combinando las donaciones económicas con la recogida física de productos
Esta semana, se ha presentado en el mercado del Ninot la decimoséptima edición del Gran Recapte. Durante este fin de semana, se celebrará la campaña solidaria organizada por los Bancos de Alimentos de Cataluña.
En la edición de 2025, la organización espera la movilización de 10.000 voluntarios y 2.000 puntos de recogida. Además, este año se mantendrá el formato mixto, combinando las donaciones económicas con la recogida física de productos.
Durante la presentación, Nadia Quevedo, comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración, ha subrayado los valores del evento y "la responsabilidad y solidaridad de todas las personas que participan, con un especial agradecimiento a los comerciantes y a los mercados municipales de la ciudad".
En esta ocasión, el mercado del Ninot, los mercados de Santa Caterina y Sants participarán como puntos de recogida, tanto de alimentos como donaciones. Además, también formarán parte de la campaña los supermercados ubicados en los mercados municipales de: Sagrada Familia, Canyelles, Barceloneta, Les Corts, Sarrià, Lesseps, Les Corts y El Clot, además de los mencionados.
Como novedad, este 2025 se estrena el supermercado virtual para aquellos que no puedan acudir presencialmente a los establecimientos. A través de la página web del Gran Recapte, los usuarios podrán comprar los productos que quieran donar.
Por otra parte, las aportaciones económicas a través de transferencia bancaria y Bizum estarán disponibles hasta el 23 de noviembre. Según las estimaciones, se espera la participación de unas 300.000 personas entre voluntarios, empresas, donantes y otros usuarios.
En la edición de 2024, el Gran Recapte consiguió recoger más de 6 millones de euros en alimentos. El evento tuvo una movilización de 12.000 personas voluntarias, aproximadamente.
Este lunes comenzarán las tares de clasificación de los alimentos. La organización prevé superar el millón de kilos de alimentos recogidos por todo el territorio catalán, entre viernes y sábado, a espera de las donaciones en línea que continuarán hasta el 23 de noviembre.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Luis Rubén, el tío de Rubiales que le lanzó huevos en su presentación, es actor de 'La que se avecina' y 'Cuéntame'
- Jorge Rey avisa tras la borrasca Claudia: 'La semana que viene esperamos...
- Luis Rubén Rubiales, tío del expresidente de la RFEF, habla tras intentar boicotear a su sobrino y ser detenido: 'No critiques a Pedro Sánchez que eras un 'lame traserillos' suyo
- El Tribunal Supremo confirma que el tiempo de desayuno y los 15 minutos de descansos al fichar son tiempo de trabajo efectivo
- Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: multas de hasta 750 euros a las empresas que no informen a sus empleados de nuevas vacantes
- El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
- Sergio Ramos impacta a todos al subir al escenario de los Latin Grammy tras su reciente debut musical