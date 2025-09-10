El gran problema de los jóvenes contado por una de ellas: 'No puede ser...'

No hace falta decir que la situación actual de la vivienda es una de las principales preocupaciones de la sociedad (si no la principal), sobre todo en aquellos jóvenes que buscan una lógica independencia y no pueden hacerlo sin hacer un gran sacrificio con su salario (y a veces ni eso). Y el mayor problema es que esto no apunta a mejorar, pues no se están tomando medidas a la altura que lo solucionen ni a corto ni largo plazo.

Como hemos mencionado, los jóvenes son los más afectados de ello, y una de ellas llamada Pilar Blasco ha explicado en un reportaje a pie de calle por "LaSexta Xplica" cómo se siente ante esta situación y a qué realmente se enfrentan las personas de su generación y similares.

La joven es clara desde la primera palabra: "La parte de que, por ser jóvenes, tengamos que vivir peor y esperar que pase el tiempo para conseguir una mejoría no tiene sentido. Lo que no puede ser es que trabajar ahora mismo no signifique tener unas buenas condiciones de vida", asegura. "Tampoco puede ser que tengamos que dedicar más del 100 % de nuestro salario a pagar el alquiler. Eso no tiene sentido", continúa.

"El problema es que antes se hablaba de la cesta de la compra; las personas jóvenes ni siquiera pueden preocuparse por el precio de la cesta de la compra ni por los impuestos de comprar una casa, porque no podemos ahorrar para ello. El principal problema ahora mismo es la vivienda", señala, diciendo que incluso algo que preocupa de por sí como una compra mensual, ni tan siquiera piensan en ello por no tener ni casa.

El empresario Pascual Ariño asegura que si no fuera por gente como él, los jóvenes no tendrían lugares ni para alquilar. Ella se defendió señalando que "Si, por gente como vosotros que sigue cobrando precios excesivos por alquilar habitaciones, es imposible que yo pueda adquirir una vivienda. Esto provoca que la gente joven se quede en casa de sus padres, porque el 70 % de los jóvenes con empleo no pueden emanciparse; es imposible. Por eso debe existir un precio justo de la vivienda acorde a nuestra realidad, que no siga aumentando", zanjó.