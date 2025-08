Este gran objeto olvidado de tu infancia podría hacerte ganar miles de euros

En muchos hogares aún descansan, olvidadas en armarios o trasteros, viejas cintas VHS que sobrevivieron al paso del tiempo, arrinconadas tras la llegada de los DVD y el streaming. Lo que pocos imaginan es que algunas de estas reliquias de la infancia podrían esconder un inesperado valor económico.

Según el coleccionista finlandés Ville Lähde, ciertas ediciones (especialmente las raras o versiones de alquiler de los años 80) pueden llegar a venderse por más de 1.000 euros en el mercado de coleccionistas. Como puedes ver se trata de una cifra realmente elevada.

Y es que El valor de una cinta VHS puede sorprenderte: no todo se trata de nostalgia. Su precio depende principalmente de dos factores clave: la rareza y la demanda entre coleccionistas. Algunas ediciones específicas, como el VHS de 'Buck Rogers' (1979), pueden alcanzar precios medios de hasta 1.051,50 euros, convirtiéndose en verdaderos tesoros retro.

Los géneros más codiciados suelen ser la ciencia ficción, el terror, el western y las películas de culto, donde las tiradas limitadas o ediciones especiales disparan su cotización. Incluso algunas cintas clásicas de Disney están muy bien valoradas, como 'Mickey and Mickey’s Star Revue' o 'Donald Duck and the Nephews'.

Sin embargo, no todas las películas de Disney tienen valor: solo aquellas versiones de alquiler lanzadas a principios de los años 80 entran en el radar de los coleccionistas serios. Es decir, no todo vale y todo dependerá de lo que te he comentado anteriormente.

Cómo saber cuánto valen tus VHS

Para saber cuánto puede valer una cinta, lo ideal es buscar su título en plataformas de subastas o consultar bases de datos especializadas, como la del sitio 'Videospace', creado por el coleccionista Lähde, que recopila precios promedio de venta.

Si bien los reproductores VHS dejaron de fabricarse en 2008, todavía pueden encontrarse en mercadillos, tiendas de segunda mano o incluso en casa de algún familiar. Sin embargo, conectarlos a televisores modernos puede convertirse en todo un reto técnico.

A pesar de su baja calidad de imagen comparada con los estándares actuales, las cintas VHS están viviendo un inesperado renacer, impulsadas por la nostalgia y el valor sentimental que despiertan entre coleccionistas y amantes del retro.