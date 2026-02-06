El gran negocio de los pallets de devoluciones: camiones de 100.000 euros por solo 7.000

¿Qué ocurre con los productos que acaban siendo devueltos en los mayores picos comerciales? ¿Quién se hace cargo de qué? Pues bien, un reportaje de 'Equipo de Investigación' ha destapado el enorme negocio que hay detrás de todo ello en España.

Los productos devueltos no desaparecen, entran en otro mercado

Según revela el reportaje, muchas empresas se involucran en una actividad económica que consiste en pujar por pallets de productos devueltos. Algunos de los implicados llegan a formar parte de hasta pujas por 11 camiones de forma simultánea.

Estos camiones están repletos de productos devueltos, lo que implica que su precio de venta en dichas subastas es mucho más bajo que el habitual. Hablamos de ventas que acaban saliendo por una fracción mínima del valor total.

Algunos casos destacados que se mencionan llegan a hablar de un camión cuyos productos estaban valorados en alrededor de 100.000 euros, pero que en el proceso de venta por subasta acabó saliendo por apenas unos 7.000 euros.

No solo eso, sino que posteriormente dicho camión acabaría siendo vendido por unos 10.000 euros. Esa es la naturaleza del negocio: aprovechar las ofertas que derivan de la condición de 'producto devuelto' para sacar un margen de venta respecto a terceros.

Todo sea dicho, hoy el margen es menor y el riesgo, mayor. El motivo de ello es que las empresas cada vez compran a precios más elevados, lo que implica que no es tan viable como antaño el hecho de estar pujando activamente.

Dicho esto, el reportaje es clave para entender cómo funciona el mundo de la logística de productos, poniendo de manifiesto que aquello que devolvemos no 'deja de existir', sino que entra en un ciclo comercial diferente.

Y tú, ¿eras consciente de que los productos devueltos eran vendidos en pallets dispuestos en camiones? Desde luego que amplía mucho el horizonte de conocimiento sobre el mundo comercial. Algo que no está de más ante las ventas masificadas de hoy en día.