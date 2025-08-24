La gran multa que puede acarrear usar jabón en las duchas de la playa

En esta época de calor y de generalmente buen tiempo, uno de los destinos favoritos de muchos españoles son las playas.

Es habitual ver en las costas de la península y los archipiélagos miles de personas a diario, disfrutando del sol, el mar, algo de comida y bebida y, por supuesto, mucha desconexión. Pero nunca hay que relajarse demasiado, ya que si no nos damos cuenta podríamos estar infringiendo la ley.

Hay diversas prohibiciones que no sabemos que están ahí pero que pueden acarrear una multa importante. Por ejemplo, no podemos recoger conchas y llevarlas a nuestra casa, algo que muchos hemos hecho de pequeños.

Una mujer consulta su teléfono móvil mientras está en la playa. / MANUEL BRUQUE / EFE

Pero de lo que os vamos a hablar hoy es del uso de jabón en las duchas de la playa, algo que no es frecuente pero hay quienes lo hace con el objetivo de aprovechar el agua pública para su higiene personal. Y eso es ilegal en numerosos municipios.

Hay localidades y costas que tienen esta prohibición específica, la de usar el jabón en las duchas. El motivo es simple: puede alterar el ecosistema marítimo, debido a que los compuestos químicos del champú, gel y otros determinados tipos de jabón pueden contribuir a la proliferación de algas unicelulares, lo que contamina el agua y el mar en general.

Precio de la multa

En definitiva, las duchas de la playa solo están diseñadas para eliminar la sal y la arena del cuerpo.

Esta ley, como digo, es específica de algunas zonas, y no está recogida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de la Ley de Costas de España, que sí que prohíbe verter residuos o sustancias contaminantes, donde se puede interpretar el jabón como una.

Si la incumples, dependiendo del sitio, la multa puede ascender hasta los 750 euros fácilmente.