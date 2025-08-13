De 'Gran Hermano' a chef: el impactante cambio físico de Marina Díez tras perder 20 kilos

¿Recuerdas el nombre de Marina Díez? Ella fue una de las concursantes más recordadas de la primera edición de Gran Hermano, pero desde entonces, se encuentra totalmente desaparecida de la pantalla. Sin embargo, ha reaparecido 25 años después de un cambio físico y personal que ha dejado a todos con la boca abierta.

En su momento, entró a la casa de Gran Hermano como teleoperadora con tan solo 23 años. Y ahora, alejada de los focos y de la televisión, trabaja en el mundo de la gastronomía, protagonizando un sorprendente cambio físico: tal y cómo cuenta para Lecturas, ha pasado de pesar 107,9 kilos a 87 kilos.

Marina explica así cómo ha sido esta transformación: "hay momentos en los que la cabeza te hace un clic y empiezas a cambiar tu vida".

Consciente de que el proceso no ha hecho nada más que empezar, la que fuese concursante de Gran Hermano admite que todavía sigue bajando de peso: "aún me queda camino. Pero estoy en la senda correcta. Buena salud, buena masa muscular, mejor movilidad infinitamente y muchas ganas de vivir y comerme el mundo".

Como he señalado antes, Marina Díez no se dedica ya al mundo de las ventas por teléfono. Cuando abandonó la televisión, se diplomó en cocina y en gestión de restaurantes: "me gano la vida con ello y me encanta".

Eso sí, admite que ser una de las primeras concursantes del reality más popular de la televisión le pasó factura: "ojalá me hubiera pillado algo más mayor para saber cómo gestionarlo".

Sin ir más lejos, confiesa que en algunas entrevistas de trabajo acabó siendo rechazada únicamente por haber formado parte de un programa de televisión: tras ser contratada para hacer encuestas en un hotel, por ejemplo, la encargada la despidió con un "no queremos a nadie de la tele aquí".

No ha sido una vida fácil para Marina, pero ahora no puede estar más feliz con su nuevo físico y el trabajo que desempeña.