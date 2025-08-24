SALUD
El gran error con tu botella reutilizable que puede arruinar tu salud
Tu botella de agua reutilizable puede ser un foco de bacterias
Lucía Salazar
La usas cada día, la rellenas una y otra vez y piensas que nunca pasa nada. Pero un mes después, empieza a oler raro… y tú sigues bebiendo. Error fatal.
Con la moda de dejar atrás el plástico de un solo uso, muchos nos hemos pasado a las botellas reutilizables de cristal, metal o plástico libre de BPA. Una decisión responsable, sí, pero que esconde un detalle que casi nadie cumple: ¡hay que lavarlas a diario!
Bacterias al acecho
Aunque parezca limpia, tu botella puede convertirse en un caldo de cultivo para bacterias como E.coli, Salmonella o Campylobacter, que pasan de tu boca al agua cada vez que bebes. El resultado puede ir desde molestias digestivas hasta problemas más serios. Y ojo, la humedad constante favorece también el moho.
¿La solución? Muy sencilla
No hay excusas: basta con lavarla cada día con agua caliente y jabón, frotando bien el interior y dejándola secar antes de volver a rellenarla. Si llevas semanas sin hacerlo, aún hay esperanza: un buen remojo con unas gotas de lejía o vinagre y quedará como nueva.
Elige bien tu botella
Eso sí, no todas son iguales. Las que tienen boquillas estrechas acumulan más bacterias y son más difíciles de limpiar. Las de vidrio, en cambio, son las más seguras y menos porosas.
Así que ya lo sabes: tu botella de agua puede ser tu mejor aliada para hidratarte… o tu peor enemiga si olvidas darle un buen repaso.
- José Elías revela el error imperdonable que nunca tolera en un trabajador: 'No me sirve
- Un español se rompe un hueso en Estados Unidos y la factura del hospital deja a todos en shock
- Tragedia en la serie 'Emily in Paris': Diego Borella fallece súbitamente en pleno set de rodaje
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Esta nueva moneda conmemorativa de 2 euros podría ser un tesoro en el futuro: guárdala
- ¿Cuáles son los países de Europa que menos se duchan? Esta es la posición de España en el ranking
- José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado
- El padre de Lamine estalla en redes: 'Más seguridad en Barcelona y menos ladrones