La gran duda laboral: ¿tienes derecho a baja médica si te haces una cirugía estética en España?

Seguramente conozcas a muchas personas que se han sometido a algún tipo de intervención estética, y es que este tipo de operaciones son cada vez más habituales en España. Con su auge, sin embargo, han surgido dudas entre los trabajadores sobre si es posible pedir la baja médica o días libres para someterse a ellas.

Rinoplastias, aumentos de pecho o injertos capilares forman parte de los procedimientos más solicitados, pero la normativa laboral no siempre es clara al respecto.

¿Me pueden dar la baja para una rinoplastia, un aumento de pecho o un injerto capilar?

Según ha recordado el Tribunal Supremo en sentencias publicadas en 2012 y 2014, las operaciones estéticas puramente voluntarias (como un aumento de pecho sin causa médica) no generan derecho a baja retribuida. En estos casos, el empleado debe recurrir a sus vacaciones, negociar una suspensión temporal de contrato o pactar con la empresa un permiso no remunerado.

Eso sí, existen algunas excepciones. Tal y como explica Olga Cornejo, responsable laboral de TKL Abogados, si una intervención estética deriva en complicaciones que alargan la convalecencia, el trabajador puede obtener una baja médica temporal al ser incapacidad sobrevenida y, por tanto, cubierta por la Seguridad Social.

La rinoplastia es una de las operaciones de cirugía estética más demandadas. / Freepix

También se incluyen bajo protección las operaciones motivadas por problemas de salud, accidentes o malformaciones, incluso aunque estas se realicen en la sanidad privada. Eso sí, en estos casos, es imprescindible un diagnóstico médico.

Sin embargo, retoques meramente estéticos, como los injertos capilares, son responsabilidad exclusiva del trabajador y lo más habitual es que el empleado acabe pidiendo varios días de vacaciones o buscando una solución consensuada con la empresa.

Si te preguntas qué sucede con una operación de miopía, el Tribunal Supremo ha reconocido en sentencias recientes (2020 y 2023) que sí puede haber derecho a baja tras la cirugía si el trabajador no puede desempeñar su actividad laboral de forma temporal.