El gran deseo de Laura Escanes con Joan Verdú: "Es lo que más me gustaría"

Laura Escanes es una de las influencers más populares de España. La catalana se dio a conocer públicamente en 2015 por su relación con Risto Mejide, quien le sacaba más de 20 años de diferencia. Se conocieron a través de Instagram, y la cosa empezó a ponerse seria, tanto que se casaron en 2017 y dos años después tuvieron su primera hija en común: Roma.

No obstante, la relación acabó en 2022 debido a un desgaste en la convivencia, ya que dejaron de hacerse felices mutuamente. Pocos años después, Escanes estuvo con el cantante Álvaro de Luna, pero acabaron muy mal, a pesar de que él le dedicó 'Todo Contigo', una canción que habla sobre la ilusión que hay en los inicios de una relación.

Tras varios fracasos amorosos, la creadora de contenido ha encontrado la estabilidad con el esquiador olímpico andorrano Joan Verdú, con el que ya lleva un año de relación. Hace unos días, la catalana acudió al pódcast 'Super Zeta', presentado por Daniela Álvarez y Abel Planelles, para hablar sobre su relación con el deportista, pero también de su pasada relación con Risto.

En primer lugar, la influencer quiso dejar claro que "me gusta estar en pareja", a lo que descartó tener una relación abierta. Uno de sus deseos de cara al futuro es darse el 'Sí, quiero' con Verdú: "Me encantaría. Además, no vendería mi boda otra vez, ya tengo una portada para enseñar".

La portada de la revista '¡Hola!' sobre la boda de Risto Mejide y Laura Escanes / Archivo

No se quedó ahí, debido a que no descarta volver a ser madre: "Me gustaría ser madre otra vez. Eso no lo puedo esconder". La creadora de contenido sueña con que su hija tenga una hermana, con la que pueda compartir grandes momentos. Aunque, por ahora, Escanes no tiene prisa y Verdú tampoco.

La relación entre Laura Escanes y Joan Verdú va viento en popa / Instagram

Sobre sus relaciones amorosas, Escanes se abrió en canal reconociendo que lo ha pasado realmente mal: "Yo he llegado a pensar que me moría por amor. Porque soy tan intensa... sientes por dentro que te estás muriendo de verdad".

No dudó en decir que se pasa peor "en una ruptura de una relación más corta, que en una más larga", asegurando que "es una decepción, ya que te rompen el corazón de verdad. En una larga hay un proceso de duelo. Es un concepto distinto, te rompes de otra manera".

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Respecto a su viral vídeo con Risto en el que hablan de las despedidas en el pódcast conjunto que tenían, 'Cariño, pero qué dices', Escanes reconoció que "fue casualidad, nosotros cuando lo preparamos queríamos hablar de muchos temas: viajes, amor y uno eran las despedidas".