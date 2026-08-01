El gran cambio de la televisión ya tiene fecha: algunos canales podrían dejar de verse hasta que vuelvas a sintonizarlos

La TDT volverá a cambiar en España dentro de unos meses. El próximo 5 de noviembre comenzará una reorganización de los canales que servirá para introducir nuevas emisiones con una mayor calidad de imagen y sonido y para seguir avanzando en la modernización de la televisión en abierto.

Aunque la mayoría de los espectadores apenas notarán los cambios, sí tendrán que realizar un pequeño ajuste para seguir viendo todos los canales con normalidad. A partir de esa fecha, será necesario volver a sintonizar el televisor para acceder a la nueva distribución y evitar que algunas cadenas dejen de verse.

El proceso se llevará a cabo durante la madrugada del 5 de noviembre y, desde primera hora de la mañana, ya podrán volver a buscar los canales. En la mayoría de los casos, el procedimiento será exactamente el mismo que se sigue cuando se instala un televisor por primera vez y apenas llevará unos minutos.

El importante cambio que afectará a todos los televisores el próximo 14 de febrero / Freepik

El Gobierno ha explicado que la mayor parte de las cadenas seguirán emitiendo en alta definición, pero ha advertido de que algunos canales podrían cambiar de posición. Clan, DKISS, Atreseries, BeMad y Boing son algunos de los que podrían verse afectados por esta reorganización.

Detrás de este cambio se encuentra la llegada de la tecnología DVB-T2, un sistema que permite emitir contenidos con una calidad superior y aprovechar mejor el espacio disponible para incorporar nuevos servicios y canales.

De hecho, la reorganización también servirá para preparar la llegada de 'La Séptima', el nuevo canal nacional que comenzará a emitir en noviembre y que apostará por la actualidad, el entretenimiento y los programas en directo.

Logo de La Séptima / SIETE

Los televisores más modernos ya están preparados para adaptarse a este sistema, pero quienes tengan aparatos más antiguos tendrán que comprobar si son compatibles con la nueva tecnología. En caso contrario, será necesario utilizar un descodificador o, en algunos casos, sustituir el dispositivo.

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El cambio no se producirá de golpe, y es que los canales que actualmente se emiten en alta definición seguirán estando disponibles, por lo que los espectadores podrán continuar viendo la televisión como hasta ahora mientras avanza la implantación del nuevo sistema.