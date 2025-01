Grace Jackson rompe su silencio y se pronuncia sobre su relación con Marcus Rashford

Marcus Rashford está en boca de todos tras su posible cesión al FC Barcelona. Sin embargo, uno de los temas de los que también se habla sobre el futbolista es su vida personal, concretamente, la amorosa.

El delantero británico mantuvo una relación de nueve años con Lucia Loi, y es que a pesar de empezarla cuando tenían 15 años, la pandemia y el confinamiento hizo estragos en la pareja. Aunque unos meses más tarde, retomaron la relación, incluso Rashford le pidió matrimonio, en 2023 volvieron a romper, pero esta vez, de forma definitiva.

Hace unos meses que se relacionó al futbolista de la Premier League con Grace Jackson después de protagonizar diferentes citas, aunque un portavoz del jugador aseguró que no había nada entre ellos. Fue a finales de diciembre cuando la modelo dejó de seguirlo en redes sociales: "Se dio cuenta de que no había futuro con Marcus", revelaron fuentes cercanas a la televisiva.

No obstante, hace unos días que Jackson regresó al programa 'Love Island: All Stars', donde se ha pronunciado sobre su distanciamiento con el futbolista: "No estábamos saliendo, pero estábamos charlando un poco y enviando mensajes de texto. Es difícil porque no puedes salir y tener una cita normal. Todos esos malditos fanáticos del United estaban comentando, miles de comentarios en mis fotos, porque me amaban. Cuando marcó dos goles, que hacía mucho que no lo hacía, dijeron: '¡Lo has arreglado!'".

Una de las compañeras del programa le preguntó si realmente le gustó a Rashford, algo que admitió: "Creo que sí, aunque todo fue un poco extraño cuando salieron todas las noticias, pero conozco a su hermano desde que tenía 17 años, y me dijo 'no te preocupes, él sabe que no eres tú'. Aun así, cambió un poco el ambiente porque todos lo sabían y no había nada que saber".