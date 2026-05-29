El GP Festival llega a PortAventura: así podrás ver los Grandes Premios en Ferrari Land este verano

PortAventura World no quiere que los aficionados al motor tengan que conformarse con ver los Grandes Premios desde el sofá. A partir del 5 de junio y hasta el 19 de julio, Ferrari Land acogerá el GP Festival, una propuesta que va mucho más allá de la retransmisión en pantalla grande y que convierte el parque temático en una experiencia de inmersión total en el universo de la competición.

Durante más de seis semanas, Ferrari Land se transformará con una ambientación especial inspirada en la atmósfera de los Grands Prix, con una fan zone en la plaza principal y espacios habilitados para seguir las carreras en directo.

Los fines de semana de carrera, los visitantes podrán ver los GP desde puntos tan simbólicos como Pit Lane o la grada de Red Force. El festival cubrirá cinco citas del calendario: los Grandes Premios de Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña y Bélgica.

Uno de los atractivos del evento será la programación en vivo. Ferrari Land estrenará "GP Parade", una animación de calle protagonizada por una carroza inspirada en un camión de escudería, acompañada de música, baile y performances. A ello se sumará "Born to Race", el nuevo espectáculo del parque que combina acrobacias, coreografías, audiovisuales y música original para narrar la historia de un niño cuyo sueño es convertirse en piloto Ferrari. El show bebe del imaginario de la marca en los años 50 y 70.

La colaboración con Carrera añadirá circuitos de slot al parque, incluido un trazado inspirado en el Circuit de Barcelona-Catalunya en la propia fan zone. En cuanto a los simuladores de Pole Position Challenge, esta temporada estrenan mejoras técnicas y amplían su oferta con tres nuevos módulos para el público infantil.

PortAventura World se encuentra a menos de una hora de Barcelona y cuenta con cinco hoteles temáticos de cuatro estrellas y uno de cinco, lo que convierte el GP Festival en un plan con lógica de escapada de fin de semana para quienes quieran combinar circuito, espectáculo y ocio familiar.