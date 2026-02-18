GOYA
Los Goya aterrizan en Barcelona con Vueling
Vueling será la aerolínea oficial y patrocinador principal de los Premios Goya Barcelona 2026.
Vueling, perteneciente al grupo IAG, se convierte en la aerolínea oficial de los Premios Goya Barcelona 2026, reforzando su compromiso con la proyección nacional e internacional de la ciudad.
Como aerolínea líder en el transporte de pasajeros dentro de España y en Barcelona, su base principal, Vueling desempeña un papel clave en la conectividad del país. También se enfoca en fortalecer las conexiones entre España, Europa y el norte de África, operando 220 rutas que conectan 100 destinos en 30 países y acercando a las personas a grandes acontecimientos culturales como los Premios Goya.
Como aerolínea oficial de los premios, Vueling contará con una presencia destacada en los principales puntos de visibilidad de los Goya. La marca estará presente en la gala con un reportero “sorpresa” exclusivo en el photocall. La aerolínea también acompañará hasta el escenario a los encargados de entregar los galardones a los premiados de una manera muy especial.
“Para Vueling, acompañar este hito desde Barcelona, ciudad donde nació y su principal base operativa, es una apuesta natural. Como aerolínea líder en Barcelona y en la conectividad dentro de España, reafirmamos nuestro compromiso con la ciudad y, al mismo tiempo, con el impulso del panorama cultural y el desarrollo socioeconómico de todo el país, conectando talento, industria y público allí donde estén”, ha señalado Sandra Hors, directora de Asuntos Públicos, Marca y Sostenibilidad de Vueling.
La alianza con los Premios Goya Barcelona 2026 se enmarca en el objetivo de Vueling de apoyar los eventos culturales de referencia en España conectando con las ciudades Vueling y abriéndolas al mundo, tal y como sucede en otros festivales y certámenes de referencia como el Primavera Sound, el Festival Cruïlla o el BBK Bilbao.
