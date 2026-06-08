El Govern recomienda teletrabajar durante la visita del Papa León XIV en Barcelona

La llegada del Papa León XIV a España ha levantado todo tipo de pasiones. Uno de los grandes momentos que dejó en clave futbolística fue cuando la periodista Elise Ann Allen le cuestionó de qué equipo era. "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", afirmó. Después de estar el fin de semana en la capital de España, Prevost viajará hasta Barcelona, donde tiene una agenda muy apretada.

Se espera que llegué mañana al aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 12:25 horas, pero a las 13:00 horas realizará un rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. El gran acto del día se celebrará en el Estadi Olímpic Lluis Companys a las 20:00 horas.

El miércoles será igual de intenso, pues acudirá al centro penitenciario Brians 1 y a las 12:00 horas irá a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat para la oración del Santo Rosario. Ahí, comerá con la comunidad benedictina de Montserrat. También, vivirá un encuentro con las realidades de caridad. Por último, realizará la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia a las 19:30 horas.

Serán dos días muy intensos en Barcelona por lo que el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la ciudadanía catalana que planifique con tiempo sus desplazamientos, priorizando siempre el transporte público durante la visita del papa León XIV, que se marchará de la Ciudad Condal el jueves a las 8:30 horas.

El Govern hizo público el pasado sábado el plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat), donde recomienda el teletrabajo en Barcelona durante la visita del pontífice por "posibles afectaciones a la movilidad de la ciudadanía".

La recomendación afecta a los trabajadores de la provincia y a los que se mueven o entran y salen de ella para acudir presencialmente a su trabajo.

"Afecta a los trabajadores que residen en las comarcas de la provincia de Barcelona y tengan que desplazarse a un centro de trabajo fuera de estas comarcas; los que residan fuera de la provincia de Barcelona pero deban desplazarse a un centro de trabajo en la provincia de Barcelona y también a los que residiendo en la provincia de Barcelona tengan el centro de trabajo en la misma provincia", expone la nota.

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Las zonas más afectadas serán los alrededores de la Sagrada Familia, que constituirá el principal foco del dispositivo de seguridad. También, se verán afectadas las calles Rosselló, Diagonal, Sicília, Sardenya, Marina, Lepant y las vías cercanas, ya que el papamóvil recorrerá parte de la calle Rosselló antes de llegar a la Sagrada Familia. Además, habrá afectaciones en Ciutat Vella, el Raval y Montjuïc.