Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marc BernalAraujoKlopp MadridEtapa 2 Volta CatalunyaAston MartinIturraldeBarça ChampionsClasificación Volta CatalunyaGonzalo BernardosBartomeuCamiseta Barça RonaldinhoAlcarazGuardiolaCTA Madrid - AtléticoEtapas Volta a CatalunyaMarch MadnessCubarsíPepe MelSimeoneCuándo juega AlcarazClasificación MotoGPClasificación Liga sin VARPenalti LamineEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaOctavos Miami OpenRanking ATPPaco GonzálezJoan Garcia
instagramlinkedin

BECAS

El Govern de Catalunya lanza una beca de 500 € al mes para opositar: quién puede cobrarla en 2026

Si tienes menos de 30 años, esta ayuda de la Generalitat es para ti

¿Qué requisitos debo cumplir para opositar?

¿Qué requisitos debo cumplir para opositar?

David Cruz

David Cruz

Opositar no es sencillo para muchos jóvenes. Implicar quedarse a vivir con sus padres en muchos casos porque opositando difícilmente puedes trabajar si decides estudiar a tiempo completo. Sin embargo, España necesita cubrir un enorme número de puestos de trabajo públicos y Catalunya ha movido ficha.

El Govern ha anunciado que lanzará en 2026 una ayuda de hasta 500 euros al mes durante un año para jóvenes menores de 30 años que quieran acceder a la administración pública.

El objetivo es muy claro: facilitar el acceso a las oposiciones del grupo A1 (las más exigentes) y garantizar el relevo generacional ante la ola de jubilaciones prevista en los próximos años.

La beca puede alcanzar los 6.000 euros en total y se concederá durante un máximo de 12 meses o hasta que finalicen las pruebas selectivas.

Con esta medida, el Govern busca atraer talento joven y evitar que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para opositar.

Requisitos y condiciones para recibir la nueva ayuda de la Generalitat

Esta ayuda no será para todos: será necesario cumplir varios requisitos. Entre ellos, tener menos de 30 años, contar con la titulación exigida para el cuerpo superior de la administración y acreditar una nota media mínima de 7 sobre 10.

Valencia. Oposiciones de Educación. IES Distrito Marítimo. CEC . OPOSICIONES DE EDUCACIÓN . OPOSITORES

Valencia. Oposiciones de Educación. IES Distrito Marítimo. CEC . OPOSICIONES DE EDUCACIÓN . OPOSITORES / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Además, los solicitantes deben disponer del nivel C1 de catalán y no podrán trabajar más de 20 horas semanales mientras reciben la beca. También quedan fuera aquellos que hayan disfrutado ya de ayudas similares durante más de tres años.

Otro punto fundamental es que no se puede compatibilizar con otras becas públicas o privadas, por lo que esta ayuda finalmente está destinada a un grupo muy reducido de estudiantes.

Noticias relacionadas y más

La solicitud se hará de forma telemática a través del portal oficial de la Generalitat, aunque las bases definitivas de la convocatoria de 2026 aún están pendientes de publicación.

TEMAS

  1. Jordi Cruz (47 años), chef, desvela su secreto para estar en forma: 'Bajé 18 kilos en 3 meses
  2. Andrés Millán, abogado: “Vivir de alquiler es para gente con inteligencia financiera y gran patrimonio”
  3. Es oficial: Trump firma una orden que impide que los partidos de fútbol americano compitan con el horario del Army-Navy
  4. Jorge Morales, experto, avisa de la crisis energética: 'Mucho mayor que la de los años 70
  5. 12 países lanzan un ultimátum directo a Irán: ¿Se acerca un choque mayor en Oriente Próximo?
  6. Juanjo Bona, de Operación Triunfo a máximo exponente de la jota aragonesa: “Costó pasar tan rápido de niño a empresario”
  7. Javier Ocaña, crítico de cine, explota contra 'Torrente, presidente': 'La película es malísima
  8. Atención si eres pensionista: puedes quedarte sin pensión si no realizas este trámite antes de final de mes

Resultados de la Primitiva del lunes 23 de marzo de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 23 de marzo de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 23 de marzo de 2026

Aviso si quieres trabajar en Suiza: el referéndum que puede cerrar la puerta a españoles

Aviso si quieres trabajar en Suiza: el referéndum que puede cerrar la puerta a españoles

El Govern de Catalunya lanza una beca de 500 € al mes para opositar: quién puede cobrarla en 2026

El Govern de Catalunya lanza una beca de 500 € al mes para opositar: quién puede cobrarla en 2026

'Tini' Stoessel confirma su boda con Rodrigo de Paul: "Sí... nos vamos a casar"

'Tini' Stoessel confirma su boda con Rodrigo de Paul: "Sí... nos vamos a casar"

El impresionante ático donde Piqué ha decidido empezar una nueva vida

El impresionante ático donde Piqué ha decidido empezar una nueva vida

Confirmado: la Justicia determina que ir al gimnasio estando de baja puede ser motivo de despido y explica las razones

Confirmado: la Justicia determina que ir al gimnasio estando de baja puede ser motivo de despido y explica las razones

La Unión Europea modifica su reglamento: los perros y gatos tendrán que tener pasaporte europeo

La Unión Europea modifica su reglamento: los perros y gatos tendrán que tener pasaporte europeo