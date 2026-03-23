El Govern de Catalunya lanza una beca de 500 € al mes para opositar: quién puede cobrarla en 2026

Opositar no es sencillo para muchos jóvenes. Implicar quedarse a vivir con sus padres en muchos casos porque opositando difícilmente puedes trabajar si decides estudiar a tiempo completo. Sin embargo, España necesita cubrir un enorme número de puestos de trabajo públicos y Catalunya ha movido ficha.

El Govern ha anunciado que lanzará en 2026 una ayuda de hasta 500 euros al mes durante un año para jóvenes menores de 30 años que quieran acceder a la administración pública.

El objetivo es muy claro: facilitar el acceso a las oposiciones del grupo A1 (las más exigentes) y garantizar el relevo generacional ante la ola de jubilaciones prevista en los próximos años.

La beca puede alcanzar los 6.000 euros en total y se concederá durante un máximo de 12 meses o hasta que finalicen las pruebas selectivas.

Con esta medida, el Govern busca atraer talento joven y evitar que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para opositar.

Requisitos y condiciones para recibir la nueva ayuda de la Generalitat

Esta ayuda no será para todos: será necesario cumplir varios requisitos. Entre ellos, tener menos de 30 años, contar con la titulación exigida para el cuerpo superior de la administración y acreditar una nota media mínima de 7 sobre 10.

Valencia. Oposiciones de Educación. IES Distrito Marítimo. CEC . OPOSICIONES DE EDUCACIÓN . OPOSITORES / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Además, los solicitantes deben disponer del nivel C1 de catalán y no podrán trabajar más de 20 horas semanales mientras reciben la beca. También quedan fuera aquellos que hayan disfrutado ya de ayudas similares durante más de tres años.

Otro punto fundamental es que no se puede compatibilizar con otras becas públicas o privadas, por lo que esta ayuda finalmente está destinada a un grupo muy reducido de estudiantes.

La solicitud se hará de forma telemática a través del portal oficial de la Generalitat, aunque las bases definitivas de la convocatoria de 2026 aún están pendientes de publicación.