El Govern anuncia la reapertura del servicio ferroviario en Catalunya y medidas excepcionales en las carreteras

Prácticamente 24 horas después del accidente en la red de Rodalies en Catalunya y un día muy complicado en cuanto a la movilidad en todo el país, durante la tarde del miércoles han comparecido la consellera de Interior, Sílvia Paneque, y la de Territori, Núria Parlón, así como del conseller de Presidencia y actual President en funciones, Albert Dalmau.

Lo han hecho para anunciar la reapertura progresiva del servicio ferroviario desde primera hora tras un día de inactividad con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, tanto en las vías, como en los convoyes, en colaboración con las empresas operarias de la red.

A sabiendas de que será una nueva jornada complicada en la movilidad, el Govern ha emitido una serie de medidas excepcionales que pretenden oxigenar los trayectos de los miles de personas que usan la red ferroviaria catalana cada día.

Medidas específicas del retorno a la normalidad en materia de movilidad

En este sentido, Paneque ha anunciado el aumento de la frecuencia en hora punta en las líneas del Vallès, con aumento de trenes en Sabadell y Martorell.

También ha comentado que se incrementará la presencia de informadores en las estaciones de la zona para tener al día a todos los usuarios, una tarea en la que también participará el cuerpo de Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana. Además, también se ha pedido a las operadoras de las líneas de buses interurbanos que aumenten la frecuencia del servicio en la medida de lo posible.

En cuanto a la vía, el cierre de la AP7 durante la tarde ha provocado retenciones importantes, con colas de hasta nueve kilómetros de cola en dirección Tarragona, motivo por el que se mantendrán las barreras elevadas en los peajes de la C-32 en el Garraf "para conectar la parte sur del país", comentaba la consellera y aligerar la vía más congestionada.

De forma excepcional se revocan las limitaciones en la movilidad establecidas por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en toda el Área Metropolitana de Barcelona con el objetivo de ayudar a aquellos trabajadores y personas que necesiten acceder a la zona más poblada de Catalunya que no puedan acceder con el transporte público.

Finalmente, ha anunciado planes alternativos de movilidad en específico para los tramos de la R4 entre Martorell y Vilafranca, así como de la R3, que se amplía hasta Ripoll.