Ni una gota de lluvia y más de 40 grados en estas zonas: día abrasador en Catalunya

Pensábamos que decíamos adiós a la ola de calor y lo cierto es que la previsión para hoy, 15 de agosto de 2025, festivo nacional, se presenta realmente abrasador en toda Catalunya, con varios avisos por parte del Meteocat en algunas zonas que lo van a sufrir especialmente.

Las zonas que sufrirán el calor especialmente

El Meteocat ha dado alertas altas por calor en la zona sur, donde se van a alcanzar (e incluso superar) los 40 grados en las zonas de Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià. Pero, en general, las temperaturas en todas los territorios alcanzarán y superarán los 35 grados. Toca pasar calor estés donde estés.

Porque no habrá lluvias ni precipitaciones que calmen un poco el calor, ya no que no se espera ni un sólo chubasco para hoy en ninguna zona. Sí que aparecerán algunas nubes a partir del mediodía, sobre todo en las zonas montañosas, pero no irán acompañadas de lluvia.

Otro de los posibles aliados para el calor extremo, el viento, tampoco nos va a permitir que tengamos algo de tregua. Va a ser flojo y variable por la mañana, pero tampoco se espera que sea mucho más intenso a partir de la tarde. Por la noche también será flojo.

¿Cuándo terminará el calor?

Es la pregunta más obvia, tras haber pasado una ola de calor, y encontrarnos ante uno de los días más calurosos del año en Catalunya. Y la verdad es que las previsiones no son muy halagüeñas en este sentido, ya que según indica el Meteocat, todavía nos esperan unos días muy similares.

Para lo que resta de fin de semana vuelve a haber alertas por el calor en varias zonas de Catalunya, y se esperan días igualmente calurosos. La semana que viene se espera que haya un descenso en las temperaturas, pero por ahora lo mejor es tomar precauciones.

Evita salir en las horas de máxima incidencia del sol, bebe agua y no olvides la crema hidratante si vas a salir. Un ambiente abrasador que nos va a acompañar durante todo el fin de semana.