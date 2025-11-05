LOTERÍA DE NAVIDAD
El Gordo de Navidad podría subir a 500.000 euros: los loteros reclaman actualizar los premios
Los loteros exigen subir los décimos del Gordo a 25 euros tras 23 años congelados
Se puede avecinar un cambio a medio y largo plazo en lo que a la Lotería de Navidad respecta. Aunque este cambio no se puede hacer efectivo en 2025, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (Anapal) ha solicitado al Gobierno que el precio de los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad suba de los 20 actuales a los 25 euros.
¿Y cuál es el objetivo de esta polémica medida? Principal adaptar el coste a la inflación acumulada desde hace más dos décadas, puesto que el último incremento se produjo en 2002, por lo que los loteros consideran que la actualización es ya "urgente y necesaria".
A cambio, Anapal reclama que el premio Gordo del sorteo del 22 de diciembre aumente hasta los 500.000 euros por décimo, aplicando la misma subida proporcional al resto de premios.
Borja Muñiz, presidente de la organización, señala que "el sorteo más emblemático del año no puede seguir con las mismas cifras desde hace 23 años". Y la mayoría de administraciones están de acuerdo con sus palabras.
El principal problema es que la rentabilidad de las administraciones está en riesgo porque ha caído mucho el número de clientes presenciales debido al auge de la venta digital. También pone el foco en unas comisiones "insuficientes": el 4,5% de cada décimo vendido en el sorteo navideño. Un porcentaje que exigen subir al 6%.
Si acudimos a los datos publicados por la propia Anapal, más de la mitad de administraciones encuestadas asegura que sus beneficios han disminuido en el último año; un 40,3% los mantiene estables y tan solo un 8,1% los han incrementado.
Y como puedes imaginar, el Sorteo de Lotería de Navidad es la cita más importante para estos negocios, puesto que representa entre el 40% y el 80% de sus ventas anuales. De ahí que se exigan estos cambios al Gobierno.
