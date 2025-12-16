Economía
Gordo de la Lotería de Navidad: Ni así alcanza para la compra de un piso en Barcelona o Madrid
Los precios de la vivienda en ambas ciudades siguen al alza de forma descontrolada
El precio de la vivienda sigue ascendiendo de manera descontrolada, sobre todo, en las grandes ciudades. Tanto es así que lo que antes parecía un sueño cumplido, ahora es algo imposible incluso si si te toca la Lotería de Navidad.
Teniendo en cuenta que el gordo de este 22 de diciembre otorgará unos 330.000 euros aproximadamente a los ganadores, el dato colateral que vamos a tratar aquí es bastante escalofriante.
Estamos hablando de que, hace unos años, ganar el gordo implicaba poder comprar un piso a tocateja en Madrid o Barcelona. No obstante, esto es algo que hoy en día no es posible, a no ser que no te importe vivir en un piso de escasas dotaciones.
Centrando la mirada en el ejemplo de Madrid, olvídate de comprar un piso en el centro por 330.000 euros y, si vas a las zonas cercanas a la M-30, lo más probable es que con esa cantidad solo puedas permitirte un bajo.
Eso o un piso que no supere los 50 metros cuadrados, lo cual se convierte en algo que era impensable hace una década, mostrando cómo los precios se están descontrolando hasta niveles insospechados.
Por otro lado, ocurre lo mismo en la ciudad de Barcelona, aunque los precios son algo más indulgentes en la Ciudad Condal con respecto a los que podemos ver en la ya mencionada capital.
Esto nos deja con una situación bastante paradójica: ¿Debo pedir un prestamo o una hipoteca incluso si me toca el gordo de la Lotería de Navidad para poder comprar un piso con ciertas condiciones?
Algo que sigue generando mucha preocupación en la población ante una situación que parece ir a peor cada día como consecuencia de una especulación sin precedentes en el panorama nacional.
- Jorge Rey lanza una nueva alerta: una fuerte 'DANA' va a llegar en las próximas horas
- Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
- Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
- Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
- Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
- Así se evita el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden evitar el pago si en el testamento se incluye esta cláusula
- El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar