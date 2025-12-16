Gordo de la Lotería de Navidad: Ni así alcanza para la compra de un piso en Barcelona o Madrid

El precio de la vivienda sigue ascendiendo de manera descontrolada, sobre todo, en las grandes ciudades. Tanto es así que lo que antes parecía un sueño cumplido, ahora es algo imposible incluso si si te toca la Lotería de Navidad.

Teniendo en cuenta que el gordo de este 22 de diciembre otorgará unos 330.000 euros aproximadamente a los ganadores, el dato colateral que vamos a tratar aquí es bastante escalofriante.

Estamos hablando de que, hace unos años, ganar el gordo implicaba poder comprar un piso a tocateja en Madrid o Barcelona. No obstante, esto es algo que hoy en día no es posible, a no ser que no te importe vivir en un piso de escasas dotaciones.

Una persona compra un décimo de la Lotería de Navidad / E

Centrando la mirada en el ejemplo de Madrid, olvídate de comprar un piso en el centro por 330.000 euros y, si vas a las zonas cercanas a la M-30, lo más probable es que con esa cantidad solo puedas permitirte un bajo.

Eso o un piso que no supere los 50 metros cuadrados, lo cual se convierte en algo que era impensable hace una década, mostrando cómo los precios se están descontrolando hasta niveles insospechados.

Por otro lado, ocurre lo mismo en la ciudad de Barcelona, aunque los precios son algo más indulgentes en la Ciudad Condal con respecto a los que podemos ver en la ya mencionada capital.

Una persona observa los anuncios de una inmobiliaria. / I.M.

Esto nos deja con una situación bastante paradójica: ¿Debo pedir un prestamo o una hipoteca incluso si me toca el gordo de la Lotería de Navidad para poder comprar un piso con ciertas condiciones?

Algo que sigue generando mucha preocupación en la población ante una situación que parece ir a peor cada día como consecuencia de una especulación sin precedentes en el panorama nacional.