¿Quién es Gonzo? Conoce al invitado de hoy de 'Pasapalabra', 18 de septiembre

Como ya iba tocando, 'Pasapalabra' ha presentado a sus nuevos invitados de los próximos días, destacando entre ellos Fernando González González, más conocido como Gonzo. Con unos inicios ligados al periodismo deportivo, este periodista y presentador está ahora al frente de las nuevas temporadas de 'Salvados'.

Si tienes dudas acerca de quién es Gonzo y cuál es su papel en Atresmedia, te cuento todo lo que necesitas saber sobre uno de los nuevos invitados de 'Pasapalabra', que se han dado a conocer este jueves 18 de septiembre de 2025.

Todo sobre Gonzo, el rostro detrás de 'Salvados'

Los comienzos de Gonzo están ligados al periodismo deportivo, después de estar en Radio Nacional de España en Santiago de Compostela (Galicia) especializándose en información deportiva en el programa 'Tablero deportivo'. Después fue cambiando de trabajo, hasta contar con su primer programa importante: 'Caiga quien caiga', donde saltó a la fama como reportero.

Después le llegaría el turno a su participación en 'El Intermedio', otro formato a medio camino entre la información y el humor, en el que también trabajó como reportero, demostrando su rapidez y su frescura en plena calle.

Si bien 'Salvados' ha estado ligado durante muchos años a Jordi Évole, desde 2019 es Gonzo quien sustituyó al veterano comunicador para ponerse al frente de un formato que le ha dado muchas alegrías tanto a él como a LaSexta.

En la actualidad, Gonzo está más que consolidado como uno de los rostros más importantes dentro de Atresmedia, aportando un estilo cercano y crítico en cada entrevista que realiza.

Con su paso por 'Pasapalabra', el periodista muestra ahora la versatilidad de todo un profesional que siempre ha sabido reinventarse manteniendo en todo momento su esencia, conectando con la audiencia de formatos de todo tipo y convirtiéndose en todo un referente de la comunicación.