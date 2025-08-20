Gonzalo Miró, tajante con la responsabilidad de los incendios y la visita de Pedro Sánchez: "Le vas a cantar las cuarenta"

Pedro Sánchez visitó el pasado martes 19 de agosto Cáceres y Zamora, dos de las provincias más afectadas por los incendios que siguen azotando España. Su presencia ha generado debate sobre la utilidad real de que los políticos acudan a los lugares de la crisis y sobre el momento adecuado para hacerlo.

Algunos vecinos de las zonas visitadas no dudaron en mostrar su enfado con el presidente del Gobierno. Entre gritos y protestas, cuestionaron la gestión de la situación y la tardanza en personarse, dejando patente la frustración de quienes sufren directamente las consecuencias de los incendios.

El programa 'Espejo Público' se hizo eco de este debate, analizando si la presencia física de los políticos es un gesto simbólico o si realmente aporta soluciones en situaciones de emergencia. La cuestión centró gran parte de la discusión en plató: ¿es necesario que estén allí o basta con coordinar desde la sede del Gobierno?

Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSOE en Euskadi y presidente de la Fundación para la Libertad, dejó clara su postura: no es importante que el político esté cerca o no de la crisis, y "si está en su despacho me parece bien". Incluso confesó que, de estar en la situación de Sánchez, él mismo "estaría en Madrid".

"Les ha sobrepasado"

Gonzalo Miró, colaborador habitual del programa, defendió la importancia de la presencia política desde otra perspectiva: "La presencia de los políticos, en general, es una cuestión casi más política que ejecutiva". Añadió que aunque "que no aparezcas en la foto no significa que no estés trabajando en ello", "hay muchas veces que la gente de alrededor lo que busca es un apoyo porque con eso sienten que demuestra más interés que si no estás".

Gonzalo Miró. / Antena 3

Con relación a los insultos dirigidos a Sánchez, Miró explicó que estos se deben a distintos motivos. Por un lado, a la ideología de la persona y a si coincide o no con la del Gobierno. Y en segundo lugar, "si a ti se te ha quemado la casa y tienes gente diciéndote que la culpa es de este, pues a ese le vas a cantar las cuarenta, lógicamente".

Terreros discrepó con esta visión en cuanto a la idea de que los enfados estén inducidos: "No podemos pensar que el cabreo de la gente está inducido y que la gente es tonta". Para él, es lógico que los afectados se dirijan al presidente porque representa el poder y las decisiones que afectan directamente a sus vidas.

Por último, el exsecretario alertó sobre la magnitud de la crisis: "Al Gobierno le ha sorprendido la magnitud del incendio […] les ha sobrepasado". Una dura realidad que sigue dejando graves consecuencias para las provincias afectadas y que mantiene la atención de toda España sobre la gestión política de estas catástrofes.