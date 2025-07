Gonzalo Miró, tajante con las declaraciones de Iñaki Williams

Iñaki Williams ha asumido el rol de nuevo capitán del Athletic Club, tomando el relevo del retirado Óscar de Marcos. El delantero ofreció su primera rueda de prensa en esta nueva etapa como líder del vestuario. Aunque, gran parte de las preguntas no giraron en torno a él, sino a la decisión que tomó su hermano Nico de quedarse en "casa".

No obstante, una de las preguntas más destacadas surgió cuando se le planteó: "¿Qué supone ser el primer capitán negro de la historia del Athletic?". El '9' del conjunto vasco no dudó en decir que "supone mucho".

El atacante explicó que "parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace 31 años y al final el destino es el destino. Si no fuese por ellos ni yo ni Nico estaríamos aquí y ahora tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y el ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi sino en España, es importante para nosotros".

La respuesta de Iñaki no pasó desapercibida para el partido político VOX, que expresó su malestar a través de una publicación en X, anteriormente Twitter: "Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir".

El partido de Santiago Abascal también aludió cuando Iñaki dijo que "está de moda la ultraderecha, pero nosotros, que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, callando bocas y tirando barreras".

La polémica entre el capitán del Athletic Club y Vox se ha convertido en uno de los temas más comentados en las tertulias, tanto deportivas como políticas. El formato de La Sexta 'Más Vale Tarde' dedicó unas horas del programa para tratar esta situación.

Gonzalo Miró, colaborador habitual de 'Más Vale Tarde', atacó a Vox diciendo que "el éxito de Nico Williams, de Iñaki Williams, de Lamine Yamal... es el fracaso de Vox". Aparte, expuso que "tienen un problema con el color de la piel y con la pobreza".

Para zanjar el tema, Miró onfesó que "ver triunfar a estos chicos, españoles de segunda generación, entra en conflicto con el discurso de Vox".