Gonzalo Miró sentencia al Barça tras el pinchazo en Vallecas: "Fue muy inferior"

A Gonzalo Miró no se le acostumbra a quedar nada en el tintero y da su opinión de diferentes temas en las tertulias en las que participa, tanto en la televisión, como en la radio.

Además de la actualidad informativa, también comenta la última hora deportiva y esta semana uno de los temas más candentes es todavía el empate del FC Barcelona en Vallecas contra el Rayo que dejó muy mal sabor de boca a los culés antes del parón de selecciones.

Con un Lamine Yamal que apareció con cuentagotas y un Joan García que se erige como nuevo baluarte en la portería azulgrana, el equipo de Flick debe encontrar de nuevo la tecla y dejar de lado los "egos" que según el entrenador afectan al colectivo.

Joan García brilló en Vallecas, en su primera gran noche bajo la portería del Barça / Dani Barbeito

Miró habló de ello tras la jornada en 'El Partidazo de la COPE' y valoró la situación del conjunto catalán en unas declaraciones que seguramente compartan muchos aficionados.

"El FC Barcelona fue muy inferior al Rayo Vallecano", apuntaba el tertuliano, que tuvo claro que los locales se merecieron los tres puntos.

Sin embargo, el presentador madrileño siempre ha defendido la propuesta atrevida del entrenador alemán y confía en que recuperará el buen estado de sus jugadores como ya hizo durante la temporada pasada, cuando consiguió tres títulos y le ganó los cuatro encuentros disputados al Real Madrid.

Hansi Flick: "Los egos matan todo éxito". / ·

Con los partidos de selecciones de por medio, los seguidores solamente pueden esperar que los jugadores azulgranas regresen de sus compromisos sin ningún problema físico y que este parón sirva al alemán para encontrar la tecla que devuelva el brillo a los ojos de su equipo.

El próximo partido de Pedri, Raphinha y compañía será en casa contra el Valencia, el domingo 14 de septiembre, a las 21 horas. Veremos si en el Estadi Johan Cruyff, en el Camp Nou con aforo reducido, o en qué campo.