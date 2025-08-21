Suscripción

Gonzalo Miró responde sin tapujos sobre sus polémicas imágenes con Andrea Levy

El colaborador de televisión no se ha mordido la lengua tras ser cazado por 'Europa Press' en Madrid

Gonzalo Miró, sobre sus fotos con Andrea Levy / Sport

Ricardo Castelló

Gonzalo Miró está en el foco mediático tras salir publicadas unas imágenes con Andrea Levy, abogada y política del Partido Popular (PP). Fueron cazados juntos durante una comida en un restaurante conocido de la capital de España. Unas imágenes que han dejado a todo el mundo boquiabierto.

Todo saltó por los aires, debido a que el colaborador de televisión es conocido por su ideología socialista y por ser uno de los grandes defensores de Pedro Sánchez en los platós de televisión. En cambio, Levy tiene una mentalidad totalmente opuesta a él. Por ello, causó furor en redes sociales.

Los dos han coincidido en repetidas ocasiones en 'La Roca', programa de La Sexta presentado por Nuria Roca. La tensión entre ambos es máxima en el plató de televisión, debido a que no comparten las mismas ideas políticas, pero alejado de las cámaras han conectado.

Tras el reportaje exclusivo en la revista 'Semana', se ha generado mucha controversia en redes sobre si estarían manteniendo una relación clandestina, pero no es así, debido a que únicamente tienen una relación de amistad desde hace tiempo.

Después de todo el revuelo, 'Europa Press' ha cazado a Miró por las calles de Madrid para cuestionarle sobre el reportaje en exclusiva de la revista 'Semana'. El colaborador de 'Espejo Público' se ha quedado sorprendido tras ver las cámaras del medio de comunicación.

En el primer instante, Miró se ha hecho el 'loco' sobre las imágenes con Levy, pero luego tras ser preguntado por la supuesta relación no ha dudado en decir: "¿Sorprendente por qué, por ser de derechas?".

El televisivo ha bromeado con la situación: "Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado. Que no hay que llevarse las manos a la cabeza por eso".

@europapress Gonzalo Miró reacciona con humor a sus fotografías junto a Andrea Levy: "¿Sorprenderte por qué? ¿Por ser de derechas? Tengo amigos hasta del Madrid, cuidado, ¿eh? (...) Que no hay que llevarse las manos a la cabeza, por eso". Pese a su buen humor, el comentarista no quiere hablar de la amistad que le une con Andrea: "Hasta luego". #gonzalomiro #andrealevy #pp #partidopopular #realmadrid ♬ sonido original - Europa Press

Gonzalo Miró sigue con Noelia Velasco

Tras estar con varias parejas conocidas como Natalia Verbeke, Eugenia Martínez de Irujo, Amaia Montero o Malú, Miró se encuentra totalmente enamorado de Noelia Velasco y ya llevan más de siete años compartiendo momentos que jamás olvidarán.

