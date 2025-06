Gonzalo Miró, presentador de televisión: "Estoy más preocupado por el Atlético que por el gobierno"

El estreno del Atlético de Madrid en el nuevo formato del Mundial de Clubes dejó un sabor amargo entre los comentaristas de Tiempo de Juego, especialmente tras la dura derrota por 4-0 ante el París Saint-Germain. La actuación del conjunto rojiblanco provocó una oleada de comentarios críticos en pleno directo.

Durante el descanso del partido, Paco González preguntó a los colaboradores qué cambios harían en el equipo para la segunda mitad. Gonzalo Miró no se contuvo: “Estoy desesperado, Paco. Es un equipo que no juega a nada. Siempre es lo mismo. ¿A qué está jugando el Atleti?

Petón intentó ver el lado menos negativo del primer tiempo: “No ha sido un baño porque el PSG no ha jugado con demasiada intensidad. Recuerda que en París era un remate cada minuto”. Sin embargo, Miró no estuvo de acuerdo: “No recuerdo tantas ocasiones claras aquel día. Tuvieron posesión, sí, pero les faltó rematar con claridad”.

El tono de resignación de Miró fue evidente al cerrar su intervención con un comentario tajante: “Nos están pasando por encima. El PSG no ha sufrido en ningún momento. Nosotros no hemos hecho nada. No puedo culpar ni destacar a nadie. Es como si el equipo no hubiera comparecido”.

Las reacciones continuaron en La Tribu, donde Gonzalo Miró, Emilio Pérez de Rozas, Fernando Kallás, Emilio Contreras, Javier Tintó y José Luis Allegue analizaron el decepcionante arranque del Atlético en la competición. Pero Gonzalo Miró se mostró especialmente crítico: “Estoy más preocupado por el Atleti que por el gobierno. ¿Se puede debutar peor? No solo por el resultado, también por la imagen. El Atlético lleva tiempo sin jugar a nada. No entiendo la titularidad de Griezmann por delante de Sorloth. No sé qué tenía en mente Simeone”.

El Atlético de Madrid no realizó un gran partido y ya se empieza a cuestionar la necesidad de jugar este tipo de torneos en verano. "Se quejan de que hay demasiados partidos, pero aceptan jugar esta competición nueva. Es un sinsentido. Después de todo lo que han dicho sobre el exceso de carga, esto es una contradicción. El negocio no necesita otro torneo. Que no se quejen luego”, decía Emilio Pérez de Rzas, por su parte, cuestionando la importancia del torneo.

Finalmente, José Luis Allegue zanjó el debate con una reflexión: “Las quejas sobre el calendario se hacen en agosto, no ahora. Si estás dentro, estás dentro”.