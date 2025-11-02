Gonzalo Miró, presentador, sobre la actitud de Vinicius: “Tengo mis dudas de si el comunicado lo escribió él”

Vinícius JR vuelve a estar en el centro de todos los focos. Su forma de afrontar situaciones complicadas ha vuelto a poner de manifiesto el malestar que rodea al jugador brasileño en el conjunto blanco. Este sábado, tras el partido ante el Valencia, Vinícius JR volvió a ser sustituido en el minuto 79 por Rodrygo Goes, y, a diferencia de otros episodios anteriores, esta vez reaccionó con madurez. Sin embargo, esta calma posterior no ha evitado que su actitud en el Clásico y las declaraciones que siguieron sigan siendo tema de conversación.

El carácter de Vinícius dentro del campo nunca ha sido fácil de clasificar. Mientras que muchos lo ven como un jugador con una gran capacidad para marcar la diferencia en los partidos, otros lo critican por sus actitudes. El último episodio que ha generado controversia, y que incluso ha afectado su relación con su entrenador, Xabi Alonso, ha dejado claro que el brasileño sigue siendo un jugador que no pasa desapercibido.

Un gesto que encendió la polémica

Durante el Clásico, Vinícius, tras ser sustituido por Rodrygo en el minuto 70, no pudo ocultar su malestar. Aunque es común que los jugadores se sientan frustrados por ser reemplazados, lo que ocurrió con el brasileño fue mucho más que un simple disgusto. Su reacción visible ante la sustitución no pasó desapercibida: fue evidente el enfado en su rostro y en su lenguaje corporal. No es la primera vez que Vinícius muestra su descontento tras ser sustituido, pero la forma en que lo hizo en este partido, visiblemente alterado y dando la impresión de que no entendía la decisión de su entrenador, desató una nueva ola de críticas.

El incidente no terminó ahí. Unos días más tarde, Vinícius publicó un comunicado en sus redes sociales en el que pidió disculpas. Un mensaje en el que justificaba su frustración, aunque se olvidó del receptor: Xabi Alonso. Algunos incluso especularon que el comunicado no había sido escrito por él mismo, sino por su entorno, alimentando las dudas sobre la autenticidad de su mensaje.

“Tengo mis dudas de si el comunicado lo escribió él”, fueron las palabras de Míro, exjugador y analista, quien no tardó en cuestionar la coherencia del mensaje de Vinícius. Para Míro, la actitud de Vinícius en ese momento parecía más una reacción emocional que una decisión reflexiva, y el comunicado posterior solo acrecentó la percepción de que el brasileño había actuado sin medir las consecuencias de sus palabras.

La relación con Xabi Alonso: ¿Un problema mayor?

En medio de la tormenta que se desató tras el Clásico, la figura de Xabi Alonso, también entró en escena. Aunque el técnico no estuvo directamente involucrado en el incidente, su manera de gestionar a jugadores con carácter fuerte como Vinícius ha sido foco de discusión. El entrenador español, conocido por su capacidad de mantener el control en situaciones tensas, fue cuestionado por algunos medios para comentar sobre la importancia de la disciplina y la necesidad de tomar decisiones difíciles en función del colectivo, incluso si eso significa molestar a algunas estrellas.

En particular, Míro, exjugador y analista deportivo, ha sido muy crítico con el hecho de que Vinícius asumiera la responsabilidad de lanzar penales en momentos donde la lógica dictaba que otros jugadores, con más experiencia en esta faceta, deberían encargarse de ellos.

"Lanza un penalti que no le corresponde tirarlo", comentó Míro, quien considera que este tipo de actitudes refuerzan la percepción de un jugador más enfocado en su propio protagonismo que en la cohesión del equipo. “Lo que hace Lamine fuera del terreno de juego, lo que hace Vinícius es dentro, y eso es un gran problema”, apuntó Míro, marcando una diferencia clave en la forma en que ambos futbolistas gestionan sus emociones y su relación con el club.