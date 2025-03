Gonzalo Miró opina sobre los tratamientos contra la alopecia y lo tiene claro: "No cambiaría mi calvicie por nada del mundo"

A estas alturas, pocas presentaciones necesita Gonzalo Miró, ya que el televisivo lleva años colaborando en distintos programas y tertulias de todo tipo. Esos años de experiencia le han servido para ganarse la fama de ser de lo más transparente, lo que le ha costado algún que otro momento polémico en varias de sus colaboraciones.

No es que solo provoque momentos tensos y polémicos, puesto que Gonzalo Miró también sabe aportar en situaciones divertidas. De hecho, aquí venimos a hablar de una de esas situaciones más desenfadadas que ha protagonizado Gonzalo en una de las últimas emisiones de 'Espejo Público' de Antena 3.

Poniéndonos en contexto, durante esa emisión del programa de Atresmedia, conducido por Susanna Griso, se mostraron dos imágenes del citado colaborador, una actual y otra de cuando era más joven y aún tenía pelo. Ante esto, el hijo de Pilar Miró sabía que algo iban a intentar con él. "Ya me imagino que me vais a enredar para algo", dijo.

El tema que pretendían tratar, después de mostrar las imágenes del colaborador, era el de los efectos adversos que había sufrido un hombre tras hacer uso de un fármaco para combatir la caída de cabello, por lo que las imágenes de Gonzalo Miró servían como ejemplo de dicha información.

La respuesta del colaborador venía a afirmar que se gustaba más sin pelo que con pelo. "Me suelo gustar mucho más a la izquierda, pero en este caso, más sin pelo que con pelo", dijo en Espejo Público.

El televisivo no dudó en seguir entrando en el juego y en añadir, en tono amistoso, una crítica a la elección de la imagen antigua, ya que en otras fotografías más antiguas presentaba más cabello. "Habéis puesto una foto poco adecuada porque yo he tenido el pelo más largo que Ángel Antonio [Herrera]. Puestos a comprar, habría alguna con el pelo más largo", expresó.

Más allá de lo dicho, Gonzalo Miró también quiso dejar claro que nunca había tomado medicamentos para recuperar el pelo, afirmando que está más que bien tal y como está ahora. "Cero. No cambiaría mi calvicie por nada del mundo. Nunca he tomado. Nunca he querido afrontar las consecuencias de los efectos secundarios que producen esos medicamentos. Me he negado", sentenciaba el colaborador.

Ante la afirmación del propio Gonzalo, Marta Robles quiso añadir que esos medicamentos "no valen para todo el mundo" y que su caso "era difícil". La respuesta de Miró, siempre con humor, fue la de afirmar que "hubo un momento donde a lo mejor tomando estos medicamentos podía haber estirado un poquito más el chicle".