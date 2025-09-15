Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: "Cuando los políticos no están a la altura..."

Gonzalo Miró es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. El periodista deportivo, además de ser especialista en fútbol, también es copresentador de 'Directo al grano', el magacín de actualidad que se emite en la franja de tarde de La 1.

El madrileño habló el domingo en 'El Tertulión' de 'El Partidazo de COPE' sobre la última etapa de la Vuelta a España 2025 en Madrid, que se vio afectada por una multitudinaria protesta propalestina en el recorrido final. Tanta fue la repercusión, que la etapa quedó suspendida.

El televisivo aseguró que hay "mucha hipocresía en el mundo actual", y explicó que se tiene que hablar de ella en todos los aspectos: "Por esa regla de tres, a mí que me parece mal que se juegue la Supercopa en Arabia o que se haya disputado un Mundial en Catar, si buscas mi mayor honestidad posible, yo no tendría que haber venido aquí a comentar los partidos de España".

Miró comentó que cada individuo pone la responsabilidad que quiera en los políticos y que hay muchas opiniones: "Puede parecer una cosa el Delegado de Gobierno, otra cosa el presidente Sánchez... a mí por ejemplo me parece una provocación que Ayuso se haga una foto con el equipo israelita".

El madrileño no dudó en declarar que "independientemente de lo que pueda pensar cada uno, yo creo que cuando los políticos no están a la altura, ya sean unos u otros, me parece muy bien que sea el pueblo quien muestre su opinión".

El televisivo cree que eso es lo que ha pasado en esta Vuelta a España, aunque recalcó que no defiende de ninguna manera los altercados.

Sin embargo, Gonzalo Miró explicó que en alguna ocasión ha acudido a la Fuente de Neptuno a celebrar alguna victoria del Atlético de Madrid y que "también se ha armado ahí parra".