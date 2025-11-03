Gonzalo Miró no evade la pregunta sobre su sueldo en RTVE: "Si recibo dinero de 47 millones de personas, es una parte muy pequeña"

Esta temporada, Gonzalo Miró se ha estrenado como copresentador de 'Directo al grano', junto a Marta Flich. El tertuliano comenzó su andadura a mediados de septiembre, en un programa de actualidad que se emite cada tarde en La 1.

En este contexto, el colaborador ha sido preguntado por su salario en 'El Partidazo de Cope', programa de radio del que forma parte. Todo ha comenzado cuando Juanma Castaño ha sacado a relucir a su compañero como candidato para las Campanadas.

En los últimos días, RTVE ha publicado una encuesta donde preguntaba a los espectadores sobre posibles presentadores del evento de fin de año. En las respuestas han figurado todo tipo de nombres, como Bordalás y Nyom, del Getafe Club de Fútbol.

Según el periodista deportivo, el ente público había contemplado la posibilidad de que Gonzalo Miró y Marta Flich fueran los conductores de las Campanadas en Televisión Española, una idea que sorprendía al tertuliano.

"No creo. ¿Eso es lo que dice tu topo? Pues ya sabe más que yo", bromeó el comunicador. "A mí no se me ha hecho ningún planteamiento", explicaba el hijo de Pilar Miró, reconocida directora de cine, teatro y televisión.

No obstante, si fuera cierto, Miró contestó que preferiría hacer algo "revolucionario" como comerse las uvas con Pepa Bueno, presentadora de la Cadena SER y ahora, compañera de TVE. "Eso sería rompedor", añadió uno de los colaboradores de COPE.

La conversación entre los tertulianos de la mesa era amistosa y distendida, por lo que el presentador aprovechó para preguntarle por su sueldo: "¿Cuánto nos estás costando, Gonzalo?", bromeó Castaño.

"Un poquito más de lo que pagáis ahí", contestó el aludido. A pesar de la respuesta, el televisivo no quiso revelar el importe de su nómina. De hecho, hizo referencia a la cantidad con cierta ironía.

"Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí... Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña", sentenció con sentido del humor. Aun así, Miró está seguro de que "ya llegará" el día en que se haga público.