Gonzalo Miró dicta sencencia sobre las agresiones en Torre Pacheco: "Me preocupa que pueda pasar en otros lugares"

Sigue la tensión en la localidad murciana de Torre Pacheco. Todo empezó tras una agresión a un anciano y, desde entonces, las calles del municipio se han convertido en una batalla campal entre organizaciones de la extrema derecha y grupos magrebíes.

Durante estos días han circulado numerosos bulos. Uno de ellos provocó que un grupo de radicales agrediera a un joven de 15 años, al confundirlo con uno de los supuestos implicados en la agresión al anciano que desencadenó la escalada de tensión.

En la última emisión de 'Más Vale Tarde', presentado por Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta', analizaron la situación que se está produciendo estos días en la localidad murciana. También, comentaron que Vito Quiles y Daniel Esteve, líder de Desokupa, habían acudido al lugar de los hechos.

La presentadora alzó la voz diciendo que "en Torre Pacheco se ha convocado, por parte de asociaciones vinculadas con la extrema derecha, la caza al inmigrante, que es algo verdaderamente lamentable".

Gonzalo Miró, colaborador habitual del programa 'Más Vale Tarde', mostró su preocupación desde un inicio: "Me preocupa mucho que la manera de defender, sé que no es así, pero que lo que se traslade es que hay que recalcar que el chaval que han agredido es español".

"¿Y si no lo es, qué pasa? Bueno, sí, es español. ¿Y si no lo fuera?", se cuestionó. Al instante, Iñali López contestó: "Es que están agrediendo a gente que no conocen, a un crío, pero les da igual. Agreden a cualquiera que tengan delante".

Una de las preocupaciones que teme Miró es "el efecto contagio y que esto pueda pasar en otros lugares. ¿Por qué se va a quedar en Torre Pacheco?".

Por último, quiso enviar un mensaje a VOX: "Aquí hay un mensaje clarísimo de un partido político que está blanqueando y justificando todo lo que ocurre. Y eso es lo grave".