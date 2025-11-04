Gonzalo Miró desata la polémica en RTVE tras su ataque a Carlos Mazón: el Consejo de Informativos le acusa de “mala praxis”

Gonzalo Miró es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. El periodista deportivo, además de ser especialista en fútbol, también es copresentador de 'Directo al grano', el magacín de actualidad que se emite en la franja de tarde de La 1.

Ahora se ha visto envuelto en una polémica tras las declaraciones que hizo en el programa sobre Carlos Mazón el pasado 7 de octubre: "Parece que a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo. Hay otras que están por saber".

El madrileño añadió que se desconoce lo que pasó en la comida "tan larga" del político con Maribel Vilaplana mientras la Dana estaba arrasando Valencia: "No sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados o cual era su tasa de alcohol en sangre".

"Quedan días para que se cumpla un año de aquel dramático día y Carlos Mazón no solo no ha depurado responsabilidades sino que no ha dejado de mentir", la reflexión de Gonzalo Miró. #DirectoAlGrano7O pic.twitter.com/XnU9ZpmIvG — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 7, 2025

El Consejo de Informativos de TVE ha emitido un comunicado interno acusando a Miró de "mala praxis que incumple el Manual de Estilo, el Estatuto de Información y la Ley General de Comunicación Audiovisual".

El informe defiende que "es inaceptable que un presentador, que no debe dar opinión, lo haga con supuestos hechos no documentados, sin ningún fundamento ni prueba. Por tanto, con información no veraz. Aunque Gonzalo Miró sea personal externo a RTVE y contratado por una productora, debe cumplir con nuestra normativa".

A lo largo de estas semanas, el Consejo de Informativos ha recibido varias quejas de trabajadores de la casa denunciando las declaraciones y solicitando una explicación a la dirección de RTVE.

Sin embargo, su respuesta nunca ha llegado y así lo recogen en el comunicado: "La Dirección no ha rectificado estas declaraciones y tampoco ha respondido a nuestros requerimientos".

Desde RTVE insisten en que el tratamiento informativo debe ser riguroso y que no se debe combatir la desinformación con opiniones como esta: "RTVE debe garantizar los estándares de calidad y rigor como Servicio Público Esencial. Las mentiras se desmienten con verdades y con hechos contrastados".