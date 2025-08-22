Gonzalo Miró deja Atresmedia y ficha por RTVE para copresentar un magacín con Marta Flich

Gonzalo Miró ha confirmado su salida de Atresmedia para fichar por RTVE. El tertuliano de 'Espejo Público' no compartirá plató con Susanna Griso durante la próxima temporada. El hijo de Pilar Miró afrontará una nueva faceta profesional, tras colaborar en espacios como 'La Roca' o 'Liarla Pardo'.

En esta etapa, Gonzalo Miró será copresentador de 'Directo al grano', junto a la periodista Marta Flich. Así lo han confirmado RTVE y Mediapro, productores del espacio.

En sus comunicados, destacan que "la suma de ambos perfiles representa una apuesta experimentada por el contraste de estilos y la complementariedad".

El colaborador ha compartido sus primeras declaraciones, mostrando su entusiasmo por el nuevo formato: "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano".

"Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", aseguró el nuevo presentador del ente público.

Este formato está producido por RTVE, en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio). Según el comunicado, 'Directo al grano' ofrecerá "una narrativa clara, voces, diversas y una estructura ágil".

El magacín tendrá una "estructura flexible", con reportajes, mesa de análisis, colaboradores y reporteros especializados. De esta manera, Gonzalo Miró vuelve a ocupar el cargo de presentador, tras sus inicios en 'Las mañanas de Cuatro'.

La periodista y economista Marta Flich será la presentadora principal del programa. La comunicadora cuenta con una amplia trayectoria en televisión, pasando por 'Todo es mentira', 'Late motiv' y 'En la frontera'.