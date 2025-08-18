Gonzalo Miró defiende a Lamine Yamal por su vida privada: "A esta edad es imposible..."

Lamine Yamal ha sido uno de los grandes protagonistas del verano. El futbolista del FC Barcelona acapara todos los focos por su gran talento a nivel deportivo. Es un futbolista 'fuera de serie' y a sus 18 años ha causado un impacto incalculable a nivel global. Todo el mundo habla de él, tanto dentro como fuera del campo.

Durante sus últimas vacaciones, Lamine Yamal visitó diversos países e hizo fiestas en los barcos que alquilaba. Pero la más hablada a nivel mediático y social fue la fiesta de sus cumpleaños, el 13 de julio, que estuvo en el punto de mira. Una de las razones fue por la gran cantidad de invitados que asistieron, entre ellos, personas con enanismo que sus amigos contrataron.

Pese a todo, Lamine sigue centrado en lo suyo. El pasado sábado ante el Mallorca, dio un auténtico recital. Primero, con una asistencia de tacón para que Raphinha definiera a placer y, después, un gol que ya es marca de la casa por la escuadra izquierda de la portería de Leo Román. Un Lamine que se llevó además el MVP del partido.

El presentador Gonzalo Miró, defendió a Lamine durante la retransmisión del partido, ante las críticas por su vida privada. El comentarista habló de la joven perla blaugrana en el Tertulión de los domingos. Miró hablaba de la figura de Lamine Yamal: "A mí me parece engañoso relacionar de manera tan directa la vida privada con su rendimiento, a esta edad eso no lo va notar", decía. "Si eso se nota, si realmente no lleva una vida idílica, no va a ser ahora, cuando lo va a notar va a ser más adelante", concluyó.

Lamine sigue a lo suyo. Está centrado en el inicio de la nueva temporada que promete mucho. A su corta edad, ya suma 116 partidos con el FC Barcelona, en los que ha marcado 26 goles y ha repartido 35 asistencias.